La santé de Ben Simmons, l’éternelle interrogation à Brooklyn

C’est presque autant une habitude que les phrases classiques sur la perte ou la prise de muscle, sur l’envie de mieux shooter et défendre. Chaque été, les joueurs annoncent toujours les mêmes choses, et chaque intersaison depuis plusieurs saisons, on entend que Ben Simmons est revenu à 100% physiquement.

Mais ensuite, quand la saison démarre, le joueur est de nouveau gêné par son corps. Il rejoint l’infirmerie très tôt, puis ne revient pas, passant finalement par la case opération… Ce fut le cas en mars, avec un deuxième passage sur le billard en deux ans.

« De ce qu’on a vu pour l’instant, Ben Simmons sera prêt pour le training camp et, pour nous, c’est une belle nouvelle », déclare le GM de Brooklyn, Sean Marks. « Il est impatient d’être sur le terrain, d’apporter sa contribution. Par conséquent, c’est une année importante pour lui, comme pour nous. »

La santé avant tout

C’est la dernière de son contrat et elle est lourde financièrement pour la franchise : 40 millions de dollars ! C’est énorme pour un joueur qui n’a joué que 57 matches sur 190 possibles depuis son arrivée à Brooklyn…

« Il sera prêt pour le camp d’entraînement », confirme lui aussi Jordi Fernandez. « Mais il aura le même traitement que les autres. On va faire des entraînements, évaluer chacun et on prendra des décisions. C’est enthousiasmant de l’avoir sur le parquet dès le premier jour. »

S’il souhaite continuer sa carrière après 2025, le meneur de jeu a donc tout intérêt à réaliser une bonne saison, au moins rassurante sur le plan physique. Et si les Nets veulent éviter un exercice long et pénible, retrouver l’ancien All-Star de Philadelphie serait une bonne nouvelle.

« Quand on pense à un Ben Simmons en bonne santé… Le plus important pour lui, notre priorité, c’est sa santé », affirme son coach. « C’est un très bon joueur. En bonne santé, il peut faire plein de choses pour nous aider à avoir des bons shoots. On veut jouer vite et c’est un des meilleurs créateurs pour cela, dès le rebond. Il est imposant physiquement, il peut aller dans la raquette et offrir des tirs, aller au cercle. Si on souhaite jouer vite, Ben colle parfaitement avec ça. »

Ben Simmons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHL 81 34 54.5 0.0 56.0 1.8 6.4 8.1 8.2 2.6 1.7 3.4 0.9 15.8 2018-19 PHL 79 34 56.3 0.0 60.0 2.2 6.7 8.8 7.7 2.7 1.4 3.5 0.8 16.9 2019-20 PHL 57 35 58.0 28.6 62.1 2.0 5.8 7.8 8.0 3.3 2.1 3.5 0.6 16.4 2020-21 PHL 58 32 55.7 30.0 61.3 1.6 5.6 7.2 6.9 3.0 1.6 3.0 0.6 14.3 2022-23 BRK 42 26 56.6 0.0 43.9 1.0 5.3 6.3 6.1 3.3 1.3 2.3 0.6 6.9 2023-24 BRK 15 24 58.1 0.0 40.0 2.1 5.9 7.9 5.7 2.4 0.8 1.8 0.6 6.1 Total 332 33 56.0 13.9 58.9 1.8 6.0 7.8 7.4 2.9 1.6 3.2 0.7 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.