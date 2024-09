Le doublé pour Cheryl Reeve, nommée coach et dirigeante de l’année en WNBA

C’est la journée des Lynx. Alors que Napheesa Collier a été désignée « DPOY » en WNBA, Cheryl Reeve a fait le doublé : meilleure coach et meilleure dirigeante de l’année dans la ligue féminine !

Celle qui est également désormais à la tête de Team USA, remportant le titre aux Jeux olympiques 2024 de Paris, a ainsi presque fait le Grand Chelem pour le premier trophée, avec 62 des 67 votes possibles. Ce sont Sandy Brondello (New York) avec quatre voix et Christie Sides (Indiana) avec une voix qui l’ont privée de l’unanimité.

Pour le trophée de dirigeante, choisi suite aux votes des 12 principaux dirigeants des franchises, ce fut plus serré avec 10 voix pour Cheryl Reeve, 8 pour Talisa Rhea (Seattle), 7 pour Darius Taylor (Connecticut), 4 pour Nick U’ren (Phoenix), 3 pour Lin Dunn (Indiana) et 2 pour Jonathan Kolb (New York) et Dan Padover (Atlanta).

Déjà élue « Coach de l’année » en 2011, 2016 et 2020, Cheryl Reeve devient la première à remporter ce trophée pour la quatrième fois dans l’histoire de la WNBA.

Également déjà élue « Dirigeante de l’année » en 2019, elle a remporté trois fois le titre de la ligue féminine avec le Lynx, en 2011, 2016 et 2020. Après deux années compliquées, elle a par contre réussi le rebond du club, autour de Napheesa Collier donc, et d’un effectif dense, qui mise sur une grosse défense et le partage du ballon en attaque.