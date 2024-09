Une touche touristique sur le maillot des Nets

À défaut de beaucoup faire « voyager » leurs fans la saison prochaine, les Nets auront au moins une touche touristique sur leurs maillots. La franchise new-yorkaise vient d’annoncer un partenariat avec la plateforme de voyage en ligne GetYourGuide.

Le logo de cette dernière ornera donc les maillots de l’équipe. L’objectif pour les deux parties est d’essayer de surfer sur la dynamique du tourisme sportif. La société basée à Berlin propose plus de 140 000 expériences dans 10 000 villes. Parmi les offres, des expériences immersives, dont le fait de pouvoir « fouler un terrain en compagnie d’une légende du sport ».

Les Nets prévoient ainsi d’offrir sur la plateforme la possibilité d’accéder aux séances de tirs de l’équipe. « Nous voulons créer des expériences sportives qui vont peut-être un peu plus loin que le simple fait d’assister à un match. Nous allons proposer des expériences exclusives, inspirées par l’équipe, sur GetYourGuide », vise Catherine Carlson, la vice-présidente exécutive de BSE Global, maison mère du club.

Un secteur en plein boom

Évoluant au sein de la même entité, les joueuses du New York Liberty seront également présentées dans une série de contenus en ligne mettant en avant les lieux incontournables de Brooklyn.

« Il y a clairement une opportunité autour de New York. Mais vous pouvez faire la narration pour le public international et local. C’est tout simplement puissant. C’est la raison pour laquelle on a pensé qu’il s’agissait du bon type de relation à établir », justifie Emil Martinsek, responsable marketing chez GetYourGuide.

Des études récentes sur le tourisme sportif ont évalué le secteur à 564,7 milliards de dollars en 2023, avec un taux de croissance des dépenses de 35% à la suite de la pandémie de Covid-19.

Les conditions financières et la durée de l’accord n’ont pas été annoncées. Pour mémoire, l’ancien sponsor des Nets, Webull, qui avait remplacé Motorola en 2021, devait payer 30 millions de dollars par an pour le sponsoring.

Photo : compte X des Nets