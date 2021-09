Un nouveau sponsor maillot pour les Nets

Comme quelques franchises, les Nets vont attaquer la saison avec un nouveau sponsor maillot, et les dirigeants ont décidé de remplacer Motorola par Webull. On aurait évidemment bien vu cette société sur le maillot de Chicago, mais il s’agit d’un accord mondial qui concerne aussi le New York Liberty (WNBA), les Long Island Nets (G-League) et l’équipe d’e-sport de la franchise.

Webull est une société de courtage en ligne, sans frais de commission, basée à New York, et à l’instar de Bibigo avec les Lakers, elle pourra utiliser l’image de la franchise à l’étranger pour des opérations marketing et des événements.