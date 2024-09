Meilleur marqueur de sa formation l’an dernier avec 22.5 points de moyenne, Cam Thomas a un boulevard devant lui pour garder ce statut la saison prochaine. Mikal Bridges transféré aux Knicks, l’arrière est attendu pour tirer offensivement cette équipe qui manque de profils comme le sien.

Toute la question étant de savoir dans quelles conditions le joueur de 27 ans, pas toujours réputé pour la qualité de sa sélection de tirs (44% en carrière), apportera ce « scoring ». Le nouvel arrivant sur le banc des Nets, Jordi Fernandez, semble avoir bien saisi l’enjeu.

« Le développement est la priorité. Pour tout le monde, pas seulement pour les jeunes, mais aussi pour les vétérans. Tout le monde doit s’améliorer, il doit y avoir un plan. Les conversations que j’ai avec Cam sont les suivantes : ‘Puis-je t’aider à être plus efficace en tant que scoreur ? Si vous regardez ses stats, moins il dribble, plus il est efficace. Il est au sommet de la NBA. C’est impressionnant », lâche le coach.

Ce dernier exagère un peu, mais Cam Thomas est effectivement plus adroit lorsqu’il dribble moins : 48% de réussite lorsqu’il déclenche sans dribbler, contre 44% après un dribble, ou même 41.4% après 3 à 6 dribbles.

Générer plus de passes décisives

« Son super pouvoir est de marquer, et ce qu’on doit faire, c’est l’aider à le faire, mais de manière efficace. Il en va de même pour son jeu, parce qu’il attire tellement l’attention que les équipes vont essayer de le ‘blitzer’. Alors comment ressortir et générer plus de passes décisives ? C’est à moi et au reste du staff de l’aider, on pense qu’il peut passer à l’étape suivante », se projette Jordi Fernandez.

Et atteindre la barre symbolique des 25 points de moyenne, comme son joueur s’est fixé ? Quid de l’impact de ce « scoring » sur le nombre de victoires des Nets ? Les questions sont posées alors que le joueur de 22 ans est éligible à une prolongation de contrat, tout comme Day’Ron Sharpe et le nouveau venu Ziaire Williams.

Les Nets disposent d’environ trois semaines pour s’entendre avec son clan. Seulement selon le New York Post, aucune discussion n’aurait eu lieu. Cam Thomas deviendrait ainsi « free agent » l’été prochain. « Il est important de toujours garder la porte ouverte. […] Il est important que ces joueurs sachent que nous nous soucions d’eux », se contente de commenter le GM, Sean Marks.

Cam Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BRK 67 18 43.3 27.0 82.9 0.2 2.2 2.4 1.2 1.0 0.5 0.8 0.1 8.5 2022-23 BRK 57 17 44.1 38.3 86.8 0.1 1.5 1.7 1.4 1.0 0.4 1.1 0.1 10.6 2023-24 BRK 66 31 44.2 36.4 85.6 0.4 2.8 3.2 2.9 2.1 0.7 1.9 0.2 22.5 Total 190 22 44.0 34.4 85.5 0.3 2.2 2.5 1.8 1.4 0.5 1.3 0.2 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.