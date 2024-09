Les messages forts de Joakim Noah et de Tom Thibodeau après la retraite de Derrick Rose

Comme Taj Gibson, Derrick Rose aura été l’un des plus fidèles soldats de Tom Thibodeau. À Chicago évidemment, mais aussi Minnesota et New York, Tom Thibodeau et Derrick Rose ont su tirer le meilleur de chacun, et l’actuel coach des Knicks a réagi à l’annonce de la retraite du meneur.

« Il n’était pas seulement un très grand joueur, ce que je voyais dans les yeux de ses adversaires, mais il était aussi une personne, un coéquipier, un mari et un père encore meilleurs », estime-t-il. « La véritable mesure d’un homme est sa capacité à faire face à l’adversité et personne ne l’a fait mieux que lui. Malgré tout, qu’il s’agisse de la pression liée au fait de jouer dans sa ville natale, d’être le plus jeune MVP de l’histoire de la NBA ou de subir des blessures pendant trois saisons consécutives, il est resté debout, n’a jamais cédé et il est toujours revenu. »

Pour Tom Thibodeau, « c’était une source d’inspiration de le voir grandir et aller de l’avant quoi qu’il arrive. Il est et restera toujours une personne très spéciale. Je chérirai les nombreux bons souvenirs que nous avons eus ensemble et j’ai hâte d’assister à son prochain chapitre. Je sais qu’il sera formidable et je lui souhaite le meilleur pour sa retraite. »

« Frères pour la vie »

Même émotion chez Joakim Noah, ancien coéquipier de Derrick Rose aux Bulls et aux Knicks. Les deux sont comme des frères dans la vie et « pour la vie ».

« L’espoir est une émotion puissante, et tu as toujours représenté l’espoir, sous forme humaine » écrit l’ancien meilleur défenseur de la NBA. « Ce que tu représentais pour ta ville était évident avant même que tu ne sois drafté. Tout le monde savait où tu allais en te voyant jouer à Simeon. Et quand les Bulls ont eu le premier choix en 2008, et que tout le monde a su que tu rentrais à la maison, la ville a eu de l’espoir.

Ce fut un honneur, un privilège et un réel plaisir de partager le terrain avec toi. Les souvenirs ne seront jamais oubliés. Des histoires à n’en plus finir ! Ce que j’ai le plus apprécié, c’est la façon dont tu t’es comporté lorsque les lumières brillaient le plus. Tu étais un guerrier vraiment humble. Tu avais le cœur d’un lion. Tranquille, mais compétitif à fond. Pendant les matchs, nos mères fumaient nerveusement des cigarettes sur le côté. Tu gardais toujours un cercle étroit. Tu étais le plus jeune MVP avec la ville sur le dos, mais tu étais un introverti dans l’âme. Notre relation s’est encore renforcée lorsque nous avons été confrontés à l’adversité.

Nous n’avons jamais remporté de titre, mais en tant que coéquipier et ami, je tiens à te dire que je te suis reconnaissant. Je ne pourrais pas être plus fier de l’avoir fait avec toi, mon pote. Tu mérites les lauriers et ton respect, Pooh. Merci pour les souvenirs. Au fur et à mesure que nous vieillissons, je continue à m’inspirer de toi en tant que père et mari. Tu tiens vraiment à ton clan et je suis heureux pour toi, Alaina, PJ, Layla et London. Ils t’auront à temps plein et vous continuerez à vous épanouir.

Je sais que ton prochain chapitre sera plus grand que ta carrière de joueur parce que tu es aussi authentique et vrai que possible et c’est pourquoi tu nous inspires tous. Basket-ball ou pas basket-ball, NOUS SOMMES FRÈRES POUR LA VIE ! »