Les Warriors s’attendent à un rebond d’Andrew Wiggins

En 2022, quand les Warriors avaient retrouvé les sommets, Andrew Wiggins avait été très précieux, en attaque comme en défense. Mais la suite sera plus compliquée… La saison suivante, il est notamment absent de nombreux matches à cause de la santé de son père.

À l’époque, Andrew Wiggins ne revient qu’en playoffs mais, en manque de rythme, il ne peut pas faire la différence. La saison dernière, la dynamique ne s’inverse pas puisqu’il réalise son pire exercice en carrière, avec seulement 13.2 points de moyenne. De plus, il a encore raté quelques rencontres, toujours pour rester près de son père, récemment décédé.

« Je pense qu’il sera le premier à admettre qu’il n’a pas fait sa meilleure saison », confirme le GM des Warriors, Mike Dunleavy Jr. « Il est resté dans la salle tout l’été et on ressent, quelque peu, une dynamique différente cette année. Il est en bonne forme physique, prêt à y aller. »

Steve Kerr s’attend à une « grosse saison » d’Andrew Wiggins

S’il est en perte de vitesse depuis deux saisons et le sacre de 2022, et devra gérer émotionnellement la perte de son père, l’ancien des Wolves n’a que 29 ans. Il a donc largement le temps de rebondir et de retrouver le vent dans le dos.

« Il a l’air bien physiquement », glisse Steve Kerr. « J’ai parlé avec lui et il a l’air très motivé. Il est en paix. Il sait que les deux dernières saisons ont été compliquées, pour beaucoup de raisons, et je pense qu’il est prêt à retrouver son niveau d’il y a deux ans. Il est à un âge où il est au sommet physiquement, on l’a vu à ce niveau. Il nous a aidés à gagner le titre. Je m’attends à une grosse saison de sa part. »

Il le faudra si les Warriors veulent aller loin. Le départ de Klay Thompson doit être compensé et avoir de nouveau un excellent Andrew Wiggins serait parfait pour les Californiens. « Il y a un vide à combler avec l’absence de Thompson, des points à marquer », insiste le coach de Golden State. « Il a montré qu’il pouvait inscrire 20 points par match et on va beaucoup s’appuyer sur lui. »

Andrew Wiggins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 82 36 43.7 31.0 76.0 1.6 2.9 4.6 2.1 2.3 1.1 2.2 0.6 16.9 2015-16 MIN 81 35 45.9 30.0 76.1 1.3 2.3 3.6 2.0 2.0 1.0 2.3 0.6 20.7 2016-17 MIN 82 37 45.2 35.6 76.0 1.2 2.8 4.0 2.3 2.2 1.0 2.3 0.4 23.6 2017-18 MIN 82 36 43.8 33.1 64.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.0 1.1 1.7 0.6 17.7 2018-19 MIN 73 35 41.2 33.9 69.9 1.1 3.7 4.8 2.5 2.1 1.0 1.9 0.7 18.1 2019-20 * All Teams 54 34 44.7 33.2 70.9 1.2 3.9 5.1 3.7 2.4 0.8 2.4 1.0 21.8 2019-20 * MIN 42 35 44.4 33.1 72.0 1.1 4.1 5.2 3.7 2.4 0.7 2.6 0.9 22.4 2019-20 * GOS 12 34 45.7 33.9 67.2 1.5 3.1 4.6 3.6 2.2 1.3 2.1 1.4 19.4 2020-21 GOS 71 33 47.7 38.0 71.4 1.2 3.7 4.9 2.4 2.2 0.9 1.8 1.0 18.6 2021-22 GOS 73 32 46.6 39.3 63.4 1.2 3.3 4.5 2.2 2.2 1.0 1.5 0.7 17.2 2022-23 GOS 37 32 47.3 39.6 61.1 1.7 3.4 5.0 2.3 2.9 1.2 1.3 0.8 17.1 2023-24 GOS 71 27 45.3 35.8 75.1 1.5 3.0 4.5 1.7 2.1 0.6 1.2 0.6 13.2 Total 706 34 44.9 35.4 72.2 1.3 3.2 4.5 2.3 2.2 1.0 1.9 0.7 18.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.