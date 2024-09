Adam Silver se réjouit des résultats des Knicks

Cela fait 51 ans et 1973 que les Knicks n’ont plus remporté le titre NBA. Les décennies passent et l’attente s’allonge encore et encore. Néanmoins, de belles périodes ont animé le Madison Square Garden – les années 1990 ou le tout début des années 2010 – et permis de rêver.

Car pendant les années 2000 et au mitan des années 2010, New York était surtout le lieu de moqueries. La ville la plus médiatique, la plus connue du pays, avec la salle la plus célèbre de la planète ne gagnait pas, n’attirait pas les stars, alors qu’elle avait parfois la plus grosse masse salariale.

Pis encore, la franchise était parfois ridicule, alors que, dans le même temps, des villes moins huppées brillaient et participaient régulièrement aux playoffs : Memphis, Oklahoma City, Utah…

« On entend moins parler de cette histoire de marchés qu’avant, avec le système qu’on a mis en place et le fait que ce n’est pas qu’une question d’argent et de luxury tax, que dépenser beaucoup aura des conséquences », rappelle Adam Silver, en marge de la pose de la première pierre d’un nouveau bâtiment pour la « Earl Monroe New Renaissance Basketball School ». « On a vu les résultats d’une bonne gestion, on peut évoquer Oklahoma City, qui a eu des hauts et des bas mais reste très bien géré. Les Knicks aussi. »

La preuve avec le geste de Jalen Brunson cet été, qui a fait une croix sur 113 millions de dollars, pour permettre à sa franchise de rester compétitive à l’avenir.

« Félicitations aux Knicks et à Jalen pour avoir installé un environnement dans lequel il désire rester », poursuit le patron de la NBA. « S’il continue à jouer à ce niveau, il gagnera énormément d’argent, ce qui est très bien. Ce geste est cohérent avec son leadersphip sur le parquet. Il a été clair : il pense à ses coéquipiers et a compris que, pour viser le titre, il a besoin de grands joueurs autour de lui. »

Des joueurs comme Mikal Bridges, arrivé quelques jours avant la ristourne du meneur All-Star. Par conséquent, la franchise de New York est très compétitive sur le papier et le parquet, tout en étant encore en bonne position financièrement. Le présent est positif et l’avenir s’annonce prometteur.

« En tant qu’habitant de New York, c’est fantastique. Bien sûr, comme je suis le patron de la ligue, je soutiens toutes les équipes de manière égale. Néanmoins, comme je vis à New York, je reçois plus de commentaires pro-Knicks dans les rues. Les fans sont enthousiastes », raconte Adam Silver. « J’ai toujours vu New York comme une ville de basket. Je parle aux joueurs, aux équipes de la ligue et ils adorent venir au Madison Square Garden, que les Knicks soient compétitifs, avec des célébrités au premier rang et cette énergie unique dans la salle. »

James Dolan, en guerre contre Adam Silver et les autres propriétaires, appréciera sans doute les compliments.