James Dolan fait la tête à la NBA

On se demandait pourquoi James Dolan avait été le seul propriétaire à votre contre la vente des Charlotte Hornets par Michael Jordan, ou la création d’une franchise WNBA à San Francisco. On se demandait aussi pourquoi les Knicks étaient si agressifs dans leur plainte contre les Raptors, s’en prenant par ricochet à Adam Silver.

C’est finalement ESPN qui donne la réponse, en expliquant que le propriétaire des Knicks est fâché contre la NBA !

Ces derniers mois, James Dolan a ainsi carrément démissionné de ses postes au sein des puissants comités financier et médiatique du conseil des gouverneurs de la NBA, estimant n’y pas être écouté.

« Compte tenu de tout ce qui s’est passé dernièrement, je suis arrivé à la conclusion que la NBA n’a ni besoin ni envie d’écouter mon opinion », a écrit James Dolan dans une note adressée en juillet au « commissionner » Adam Silver, une note dont il a également envoyé une copie aux 29 autres propriétaires de la ligue.

Agacé par le système de redistribution des revenus ?

James Dolan n’assistera plus non plus aux réunions des propriétaires, même s’il ne renonce tout de même pas à son droit de vote. C’est désormais Jamaal Lesane, le directeur juridique de la franchise, qui votera en son nom.

« J’espère que les Knicks seront traités équitablement par rapport à toutes les autres équipes de la NBA », a rajouté James Dolan. « Comme vous le savez, je suis très occupé par toutes mes fonctions au sein des diverses sociétés du Madison Square Garden. J’ai besoin d’utiliser mon temps là où je peux être le plus productif ».

De plus en plus critique de la NBA et d’Adam Silver, James Dolan, qui a avoué que posséder des franchises sportives ne l’intéresse pas particulièrement, n’aime surtout pas le système de partages des revenus de la ligue, les gros marchés (comme New York) devant reverser une partie de leurs revenus aux petits marchés.