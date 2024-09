JJ Redick prépare déjà l’association entre LeBron et Bronny James

Si voir un père et son fils ensemble au niveau professionnel n’est pas une nouveauté aux États-Unis, c’est en revanche inédit en NBA. LeBron James et son fils Bronny vont ainsi marquer l’histoire cette saison, aux Lakers. Forcément, à Los Angeles, on pense déjà à ce grand moment. JJ Redick en tête.

« On en a évidemment parlé avec le staff et on s’est penché sur les détails de ce à quoi cela pourrait ressembler. Mais on n’a rien décidé encore », assure le coach des Lakers. « C’est évident qu’il doit y avoir une discussion avec Bronny et LeBron James aussi. Ils doivent faire partie du débat. »

Si l’association ne prend pas vie dès le premier soir de la saison régulière, le 22 octobre face aux Wolves, nul doute que l’attente grandira et que chaque rencontre, surtout à domicile, sera l’objet de discussions. Il y a donc le risque d’en faire un feuilleton, qui pourrait perturber le groupe californien.

Pas un défi mais une situation unique pour JJ Redick

Déjà que diriger le fils du meilleur marqueur de l’histoire de la NBA ne sera pas aisé pour sa première expérience sur un banc. Même si JJ Redick ne semble pas dérangé par ce contexte si spécial.

« Je ne vois pas cela comme un challenge même si c’est unique au niveau du coaching et de la relation avec un joueur. Je me sens heureux de le coacher car il est jeune et affamé », affirme l’ancien joueur, en parlant de Bronny. « Il a des qualités que l’on peut façonner pour en faire un très bon joueur NBA. De plus, c’est un gamin fantastique, facile à coacher. Il a le bon état d’esprit et la bonne énergie au quotidien. »

Surtout quand on rappelle que le fils de LeBron ne sera pas constamment sur le banc des Lakers. L’entraîneur avait en effet déjà annoncé, plus tôt dans l’été, que Bronny James allait faire des passages en G-League.