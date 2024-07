Ce qu’attend JJ Redick de Bronny James

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les performances de Bronny James sont particulièrement scrutées pendant la Summer League. Le 55e choix de la Draft 2024 s’est d’abord illustré par sa maladresse aux tirs avec un terrible 0/15 de loin pour démarrer les ligues d’été. Mais depuis deux matches, il a trouvé la cible avec des sorties à 12 et 13 points.

Pour autant, comme le soufflait Jaylen Brown en bord de terrain, « est-il un joueur pro ?« . En clair, malgré son contrat de quatre ans, est-ce que le fils de LeBron James est prêt pour évoluer en NBA ? L’intéressé sait déjà qu’il lui faudra effectuer des passages en G-League pour avoir du temps de jeu et progresser. Même des All-Stars en sont passés par là, comme Rudy Gobert ou Pascal Siakam. À son âge, l’important, c’est de jouer.

« Bronny et moi en avons discuté plusieurs fois, et vous savez, c’est un joueur à développer, » explique JJ Redick. « C’est comme ça que nous voyons Bronny. Il va certainement passer du temps avec les Lakers et il va aussi passer du temps en G-League. Nous avons mis en place un programme de développement et il en sera une pièce importante. »

Un futur Luguentz Dort ?

Dans le développement de Bronny James, JJ Redick et les Lakers vont surtout mettre l’accent sur son point fort, la défense. La franchise lui imagine un avenir en NBA comme « stopper » sur les postes d’arrières.

Un défenseur capable de tenir son attaquant loin du panier, tout en étant agressif sur le ballon.

« Ce que je lui ai dit, c’est que pour le moment, ce que nous voulons, c’est de la pression défensive sur le ballon, » poursuit le coach des Lakers. « Je lui ai dit : ‘Peu m’importe que tu prennes dix fautes ou que tu te fasses passer. Mais ce qui m’importe, c’est que tu sois sur le ballon ou à moins d’un mètre du ballon, tu dois tout le temps être prêt à surgir pour le ballon.’ Nous développerons aussi son tir et ses qualités individuelles. Il sent déjà bien le jeu. Il a déjà un instinct naturel en défense. »

Pour que Bronny James puisse mieux visualiser ce qu’on attend de lui, JJ Redick prend exemple sur Lu Dort, considéré comme l’un des meilleurs défenseurs à son poste.

« J’ai trouvé, lors du troisième match de la California Classic, que Bronny avait signé 8 ou 9 vraiment bonnes actions en défense. Comme nous étions au match de préparation Canada – Etats-Unis, j’ai pris cet exemple, et je me suis tourné vers l’un de mes assistants et je lui ai dit ‘Je crois que Lu Dort leur a cassé la 8e possession à lui seul,’ » conclut JJ Redick. « Avec son impact, vous ne pouvez pas mettre en place votre attaque, le chrono s’écoule à cause de sa pression. Il détruit des possessions entières à cause de cette pression. Et je pense que Bronny pourrait être ce gars. »