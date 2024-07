Cam Whitmore et Reed Sheppard font des misères à Bronny James

En attendant l’opposition entre les Wizards et les Hawks, les spectateurs de la summer league de Las Vegas ont pu patienter avec la nouvelle sortie de Bronny James. C’était son 3e match de l’été, et face aux Rockets, le fils de LeBron James n’a toujours pas trouvé la cible : 3 sur 14 aux tirs ! Après trois matches, le rookie des Lakers tourne à 23% aux tirs, et il en est à 0 sur 12 à 3-points ! Les Lakers s’inclinent lourdement (99-80) malgré les 25 points du rookie Dalton Knecht et le 100% aux tirs d’Armel Traoré (8 pts, 3 rbds à 4 sur 4 aux tirs).

En face, Reed Sheppard a clairement justifié la « hype » autour de son profil, et il a facilement déjoué la défense de Bronny James. C’est un super shooteur, mais pas que. Il défend, il joue sans ballon, son dribble est au point. Sur le pick-and-roll, il lit bien la défense, et il agit en fonction du défenseur. Il termine la rencontre avec 23 points à 9 sur 16 aux tirs, 5 passes, 4 rebonds et 3 contres !

A ses côtés, Cam Whitmore n’a clairement rien à faire en summer league. MVP l’an passé de la compétition, l’arrière-ailier des Rockets compile 20 points, 10 rebonds, 4 passes et 4 interceptions. Bien trop puissant pour ses adversaires, Whitmore pourrait rafler un 2e trophée de MVP si les Rockets le font jouer jusqu’au bout de la summer league.

Globalement, il y avait une grosse classe d’écart entre les deux formations, et il faut dire que Houston avait sorti l’artillerie lourde avec AJ Griffin et Kira Lewis.