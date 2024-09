La Nike Ja 2 prend son envol

Le grand public l’attendait de pied ferme, cette Ja 2, après l’engouement né autour de la Ja 1, première chaussure signature de Ja Morant sortie en février 2023. Le meneur des Grizzlies a depuis multiplié les écarts de conduite, poussant la marque à la virgule à repousser son calendrier pour la Ja 2.

Le timing est désormais bon, puisque Ja Morant a essuyé ses suspensions et retrouvé le droit chemin à l’aube d’une saison 2024-2025 où il va à nouveau être sous le feu des projecteurs. A un mois de la reprise, c’est donc l’heure pour la Ja 2 de faire ses premiers pas aux Etats-Unis.

L’objectif a été de conserver l’ADN de la Ja 1 toute en y apportant quelques spécificités, avec une unité Zoom Air à l’avant du pied pour assurer un meilleur rebond et un meilleur maintien du milieu du pied. De plus, une partie inspirée de pneus de semi-remorque présente sous le pied offre une meilleure traction.

« De la Ja 1 à la Ja 2, les éléments de base restent les mêmes. L’éthique de travail ne change pas. Il s’agit plus de confort, de plus de rebond, et d’amener mes fans à découvrir des histoires différentes qu’ils ne connaissent peut-être pas. Nous racontons ces histoires à travers les coloris de ma chaussure », a déclaré Ja Morant dans un communiqué à l’occasion de la sortie de sa deuxième chaussure signature.

La particularité de la Ja 2 résidera également dans la diversité de sa composition selon les coloris, comme sur ce nouveau coloris en violet, bleu et jaune, assorti d’une tige en mesh balistique.

La Nike Ja 2 va être mise en vente à partir d’aujourd’hui sur l’appli SNKRS de Nike en avant-première. Sa sortie mondiale est attendue pour le 8 octobre au prix de 130 dollars.

