Une nouvelle Ja 1 aux couleurs des Grizzlies… de Vancouver

La Ja 1 continue de rendre hommage aux équipes par lesquelles Ja Morant est passé. Après la version « Murray State » dévoilée la semaine dernière, voici un nouveau coloris inspiré des couleurs historiques des Grizzlies, lorsque la franchise évoluait à Vancouver.

On retrouve donc une tige en blanc nacré avec un « Swoosh » blanc. Le talon apparaît en marron avec également une petite touche de rouge également inspirée des maillots initiaux des Grizzlies. Mais c’est au niveau de la semelle intermédiaire en bleu turquoise que le clin d’oeil « rétro » est le plus marquant, ainsi qu’à l’intérieur de la languette sur les inscriptions « Ja » et « 12 ».

La sortie de ce nouveau coloris de la Ja 1 est attendue pour courant avril, au prix de 120 dollars.

(Via SneakerNews)