DeMar DeRozan veut réhabiliter le Michael Jordan des Wizards

Certains estiment que le deuxième retour en NBA de Michael Jordan a été celui de trop. Après l’avoir connu tellement dominant, certains de ses fans ont ainsi regretté son envie de remettre le short à l’aube de ses 40 ans, simplement pour prouver qu’il avait toujours sa place dans la ligue aux côtés des jeunes Kobe Bryant, Vince Carter et autres Allen Iverson, devenus ses glorieux successeurs.

La légende ultime du jeu, invaincue en six finales NBA, a ainsi été quelque peu écornée, avec des défaites à répétition, pas de playoffs, et une deuxième année marquée par des blessures devenues trop difficiles à supporter.

Et puis il y a les autres, qui ont perçu dans ce retour toute la dimension passionnelle que Michael Jordan pouvait nourrir pour le basket. À ceux-là, Michael Jordan a offert une démonstration technique qui aura marqué les esprits.

DeMar DeRozan a fait partie de ces spectateurs qui ont apprécié chaque seconde de la dernière danse de « MJ », et qui pensent que ces deux années devraient être davantage reconnues dans l’œuvre globale de l’ancien propriétaire des Hornets. Plus de vingt ans après, l’évocation de cette parenthèse lui provoque encore une grande émotion.

La tête avant les jambes

À cette époque, le nouvel ailier des Kings a tout juste dix ans, et il se souvient s’être imprégné de l’incroyable panoplie étalée par Michael Jordan, à compenser son déclin athlétique par une technique proche de la perfection sur demi-terrain. La tête avait pris le dessus sur les jambes, et le résultat était une leçon pour les puristes…

« Si tu t’assois et que tu regardes Michael Jordan de l’époque Wizards, tu verras à quel point il était incroyable, de ses 38 à 40 ans. Sa façon de scorer, de se créer son propre tir au poste bas, depuis l’aile, après un dribble, deux dribbles, sa façon de s’arrêter et de monter, la dimension physique qu’il avait au poste bas, comment il arrivait à créer le contact et parvenir quand même à finir. Il n’était pas aussi athlétique qu’à l’époque, mais il arrivait quand même à finir en dominant ses adversaires », a-t-il rappelé dans le Podcast P avec Paul George.

Des propos qui font écho à une récente sortie de Rasheed Wallace, qui avait déclaré que ce Michael Jordan version Wizards est le meilleur Michael Jordan de l’histoire. DeMar DeRozan n’est pas loin d’être du même avis. Au-delà de ces débats sans fin, c’est surtout la maîtrise de chaque geste qui l’a marqué.

« C’était tellement incroyable parce que c’était tellement la maîtrise d’un art, la façon qu’il avait de rendre le jeu simple, en jouant de jab-steps, de feintes. J’ai regardé chacun des matchs de Michael Jordan à cette époque. S’il fait de telles choses à cet âge, il fallait que je puisse comprendre et apprendre de ces choses. On ne voyait personne faire ça. De nous jours, tout le monde veut dribbler, dribbler, dribbler, faire des double step-back, ce genre de choses. Mais il ne s’agit pas de ça. ‘Non, laisse moi simplifier le jeu’, les tuer sur ces spots, avec ces angles, user de mon corps sur des « fadeaway », avec mon épaule. C’est un truc que j’ai pris du Mike des Wizards, parce qu’il était incroyable. Si tu regardes bien, il était incroyable, tout ça avec un genou en vrac », a-t-il ajouté. « Si tu revois les matchs de Michael Jordan aux Wizards, il était vraiment fort ».

Une description qu’on retrouve parfaitement dès les premières minutes de ce mix réalisé il y a deux ans par MaxaMillion 711, résumant ces deux années folles aux Wizards, avec quelques cartons mémorables au passage.

DeMar DeRozan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 TOR 77 22 49.8 25.0 76.3 0.9 2.0 2.9 0.7 2.3 0.6 0.8 0.2 8.6 2010-11 TOR 82 35 46.7 9.6 81.3 0.9 2.9 3.8 1.8 2.7 1.0 1.8 0.4 17.2 2011-12 TOR 63 35 42.2 26.1 81.0 0.6 2.7 3.4 2.0 2.6 0.8 2.0 0.3 16.7 2012-13 TOR 82 37 44.5 28.3 83.1 0.6 3.3 3.9 2.5 2.1 0.9 1.8 0.3 18.1 2013-14 TOR 79 38 42.9 30.5 82.4 0.7 3.7 4.3 4.0 2.5 1.1 2.2 0.4 22.7 2014-15 TOR 60 35 41.3 28.4 83.2 0.7 3.9 4.6 3.5 2.0 1.2 2.3 0.2 20.1 2015-16 TOR 78 36 44.6 33.8 85.0 0.8 3.7 4.5 4.0 2.1 1.0 2.2 0.3 23.5 2016-17 TOR 74 35 46.7 26.6 84.2 1.0 4.3 5.2 3.9 1.8 1.1 2.4 0.2 27.3 2017-18 TOR 80 34 45.6 31.0 82.5 0.7 3.2 3.9 5.2 1.9 1.1 2.2 0.3 23.0 2018-19 SAN 77 35 48.1 15.6 83.0 0.7 5.3 6.0 6.2 2.3 1.1 2.6 0.5 21.2 2019-20 SAN 68 34 53.1 25.7 84.5 0.7 4.9 5.5 5.6 2.7 1.0 2.4 0.3 22.1 2020-21 SAN 61 34 49.5 25.7 88.0 0.7 3.6 4.3 6.9 2.1 0.9 2.0 0.3 21.6 2021-22 CHI 76 36 50.4 35.2 87.7 0.7 4.4 5.2 4.9 2.3 0.9 2.4 0.3 27.9 2022-23 CHI 74 36 50.4 32.4 87.2 0.5 4.2 4.6 5.1 2.5 1.1 2.1 0.5 24.5 2023-24 CHI 79 38 48.0 33.3 85.3 0.5 3.8 4.3 5.3 2.0 1.1 1.7 0.6 24.0 Total 1110 35 46.9 29.6 84.1 0.7 3.7 4.4 4.1 2.3 1.0 2.1 0.3 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.