Le jour où Michael Jordan a dépassé les 50 points à… 38 ans

Le 29 décembre 2001, il y a 18 ans jour pour jour, Michael Jordan devenait à 38 ans le joueur le plus âgé à dépasser la barre des 50 points dans un match. On pensait d’ailleurs que plus personne n’en ferait autant mais Jamal Crawford a fait aussi bien en avril dernier avec les Suns. Depuis, on ne l’a plus revu en NBA…

Quant à Michael Jordan, c’était sous le maillot des Wizards, face aux Hornets de Baron Davis et Elden Campbell (mais aussi Jérôme Moïso et le regretté Robert Traylor), qu’il avait réalisé cet exploit, plantant 51 points à 21 sur 38 aux tirs dans la victoire de Washington. « Son Altesse » en avait aussi profité pour s’emparer de deux records de franchise avec 24 points dans le premier quart-temps, et 34 à la pause.

« Je voulais certainement envoyer un message »

Deux jours plus tôt, face aux Pacers, il avait réalisé l’un de ses plus mauvais matches en carrière avec 6 points seulement, mettant fin à une série de 866 rencontres à 10 points et plus ! « Vous pensez que ce gars a un peu d’orgueil ? » demandera aux journalistes Doug Collins, le coach des Wizards après le match. « Il sortait d’une soirée difficile à Indiana, et je pense que ce soir, il voulait prouver qui il était. Je l’avais déjà vu faire des choses extraordinaires, mais ce qu’il a fait ce soir, à 38 ans, est incroyable. »

À bientôt 39 ans, Michael Jordan avait réussi ce soir-là son 39e et dernier match à 50 points et plus, et il aurait pu faire mieux encore puisque Doug Collins le sortira à trois minutes de la sirène : « Je suis quasiment sûr que vous vous disiez que j’étais vieux, et je voulais certainement envoyer un message » réagira Michael Jordan.

Deux ans plus tard, face aux Nets (futurs finalistes), le quintuple MVP deviendra le premier quadragénaire à inscrire 40 points et plus. Quant à Kobe Bryant, s’il a bien inscrit 60 points le soir de ses adieux, il avait 37 ans et huit mois… et donc Jamal Crawford est le seul à avoir « égalé » le plus grand joueur de tous les temps. Pour l’instant.