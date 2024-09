Kendrick Nunn a dû s’habituer aux spécificités du jeu en Europe

Joueur du Heat, des Lakers puis des Wizards entre 2019 et 2023 (pour 12.1 points, 2.4 rebonds et 2.4 passes), Kendrick Nunn est depuis parti jouer en Europe, où il s’éclate avec le Panathinaïkos.

Vainqueur de l’Euroligue et du championnat de Grèce au printemps dernier, l’arrière de 29 ans aurait parfaitement pu retenter sa chance aux États-Unis après une année intéressante sur le sol européen (16.0 points en Euroligue et 12.4 points en championnat). Sauf qu’il a jugé préférable de rempiler pour deux ans avec le club grec, où il tentera de conserver ses titres.

En Europe, moins de tirs ouverts, de rythme et… d’entraîneurs

Fort de son expérience dans les deux ligues, Kendrick Nunn en a en tout cas profité pour donner son avis sur les différences qu’il a pu constater entre la NBA et l’Euroligue.

« C’est un peu plus facile de marquer sur contre-attaque en NBA, car le rythme y est beaucoup plus rapide et le terrain y est beaucoup plus ouvert, l’aide ne vient pas nécessairement » souligne-t-il. « En Europe, il est plus facile d’aider car le terrain est plus petit et il n’y a pas la règle des 3 secondes en défense. C’est beaucoup plus difficile d’obtenir des tirs ouverts. Il y a moins de ‘drive-and-kick’ et les défenseurs ont moins de terrain à couvrir pour défendre la ligne des 3-points. »

Autre différence relevée par Kendrick Nunn : non pas en match mais à l’entraînement, où il y a beaucoup moins de confort en Euroligue qu’en NBA…

« Tu n’as pas deux ou trois mecs qui peuvent venir prendre les rebonds pour toi à l’entraînements » explique le natif de Chicago, qui a dû s’adapter et combattre sa timidité au départ. « Il faut aller voir un coach et lui demander s’il veut bien le faire. Mais je continue de faire mon boulot. Mes entraînements sont davantage basés sur le fait de devoir récupérer mes propres rebonds après mes tirs. Je dois être un peu plus précis [il rigole]. Il faut shooter puis courir après ses tirs. »

Kendrick Nunn Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 67 29 43.9 35.0 85.0 0.3 2.4 2.7 3.3 2.3 0.8 1.7 0.2 15.3 2020-21 MIA 56 30 48.5 38.1 93.3 0.4 2.8 3.2 2.6 1.9 0.9 1.4 0.3 14.6 2022-23 LAL 7 11 31.8 27.3 0.0 0.0 1.6 1.6 0.9 1.0 0.1 1.4 0.1 4.9 Total 130 28 45.4 36.2 87.6 0.3 2.5 2.9 2.9 2.1 0.8 1.6 0.2 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.