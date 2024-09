Le fils de Jermaine O’Neal aura le même coach que Bronny James

Une nouvelle génération de « fils à papa » débarque sur le devant de la scène, et Bronny James en est évidemment le représentant le plus connu. Mais très vite, le fils de LeBron James sera rejoint en NBA par les enfants de Carmelo Anthony, Carlos Boozer et peut-être Jermaine O’Neal.

Mercredi, Jermaine O’Neal Jr. (1m95, 17 ans) a annoncé qu’il avait choisi de rejoindre SMU, l’ancienne fac’ de Larry Brown, aujourd’hui coaché par Andy Enfield, qui n’est autre que l’ancien entraîneur de USC, et donc de Bronny James !

« Le coach Enfield et son staff ont joué un rôle important dans ma décision », confie le fils de l’ancien intérieur All-Star. « Au cours des deux dernières années, j’ai admiré leur mentalité de pro. Leur historique pour envoyer des joueurs en NBA m’a vraiment impressionné. Je crois qu’ils peuvent m’aider à atteindre mon plein potentiel parce que l’affection et le soutien que j’ai reçus de l’équipe de SMU ont été sans égal. Ils voient en moi quelque chose de spécial et je suis impatient de faire mes preuves au cours de ma dernière année et au-delà. Ils croient en ma capacité à avoir un impact immédiat tout en continuant à développer mon jeu, ce qui est incroyablement motivant ».

L’ACC et Dallas, deux sources de motivation supplémentaires

Attendu en 2025 en NCAA, Jermaine O’Neal Jr. a un an pour prouver qu’il mérite mieux que sa 23e place actuelle au classement des meilleurs ailiers de sa classe d’âge.

« Tout d’abord, leur passage dans la conférence ACC est pour moi un attrait majeur » poursuit-il. « L’ACC est, sans aucun doute, l’une des conférences les plus prestigieuses de l’histoire du basket universitaire. Le niveau de compétition et l’exposition qu’elle offre sont inégalés. Un autre facteur important est l’emplacement de l’université de SMU. Le fait d’être dans une grande ville comme Dallas, qui est actuellement en plein essor dans les domaines du sport et des affaires, m’offre une occasion unique de développer ma marque et mon nom au sein de la communauté du basket. C’est l’endroit idéal pour évoluer, non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant que personne désireuse d’avoir un impact plus large. »