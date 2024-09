Très gros duel de prospects entre AJ Dybantsa et les jumeaux Boozer

Parmi les lycéens les plus cotés des Etats-Unis, AJ Dybantsa et les jumeaux Boozer, Cameron et Cayden, se sont affrontés pour le titre du « Avance At L’Attitude Basketball Classic », qui s’est déroulé à San Diego ce dimanche.

Une rencontre forcément très attendue, et très suivie, par les différents scouts car l’ailier AJ Dybantsa (17 ans, 2m03) est premier au classement ESPN des lycéens, alors qu’il devrait rejoindre la NCAA en 2025.

En face, il y avait donc les deux fils de Carlos Boozer, l’ailier fort Cameron (17 ans, 2m06), qui est deuxième du même classement, alors que son frère jumeau Cayden (17 ans, 1m93), qui est lui meneur/arrière, est à la 17e place.

Résultat ? Une victoire logique du lycée de Columbus (95-76) des frères Boozer, plus solide sur tous les postes, face au Utah Prep d’AJ Dybantsa. Ce dernier a pourtant fait le show, avec 43 points. Insuffisant face aux 42 points (15/23), 15 rebonds, 5 passes et 5 contres de Cameron Boozer, accompagné des 30 points et 9 passes de son frère.

Comme souvent dans ces rencontres entre lycéens, c’est le talent individuel qui a surtout été mis en avant, en particulier du côté d’Utah Prep, où AJ Dybantsa a quasiment eu tous les shoots.