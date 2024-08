Lycéen le plus coté, AJ Dybantsa va bientôt choisir son université

L’an dernier, Cooper Flagg, meilleur lycéen des États-Unis, a choisi Duke pour la rentrée 2024 afin de préparer son arrivée en NBA, tant attendu désormais puisqu’il a brillé face aux stars de Team USA cet été. Désormais, c’est AJ Dybantsa qui se retrouve dans cette situation.

Ailier de 2m06, l’Américain a expliqué à ESPN qu’il avait plusieurs choix d’universités devant lui pour la rentrée 2025 : Alabama, Auburn, Baylor, BYU, Kansas, Kansas State et North Carolina. Il va visiter les établissements et prendra sa décision dans six mois.

« Je cherche à créer une relation avec un coach qui ne va pas me ménager, mais avec lequel je vais pouvoir avoir un lien sur et en dehors du terrain », indique AJ Dybantsa. « On pourra se parler. Il jouera avec mes forces et m’aidera avec mes faiblesses. La liste est faite selon les coaches qui ont le plus parlé avec mon père. Je déciderai en février. »

Le joueur de 17 ans vient de remporter la Coupe du monde U17 avec Team USA, en compagnie notamment de Cameron Boozer, et on l’attend très haut lors de la Draft 2026. Le choix de l’université sera important pour préparer son arrivée en NBA, car il ne compte pas rester plus d’une saison en NCAA.

« Il y a des éléments importants qui guideront mon choix », poursuit-il. « Il faut que la faculté soit familiale, qu’elle gagne, offre des axes de progression sur les parquets, au niveau musculaire aussi, et soit prête pour moi, pour une seule saison. »