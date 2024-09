C’est un des logos les plus reconnaissables au monde. Une silhouette de joueur de basket qui dribble sur un fond bleu et rouge. Le joueur est en blanc, et ressort parfaitement. À ses pieds, trois lettres : N – B – A. Depuis 1969, le logo NBA a été porté par Magic Johnson, Michael Jordan, Shaquille O’Neal, Allen Iverson, LeBron James ou Stephen Curry sous la même forme.

Il n’a été retouché qu’une seule fois, et très légèrement. C’était en 2017. Mais à l’exception de cette discrète retouche, pas question de modifier à ce qui est devenu l’identité de la NBA, et surtout une marque qui se vend à travers le monde.

Comment est né le mythique logo NBA ? Quel joueur se trouve dessus et pourrait-il changer un jour ?

C’est ce qu’on vous raconte aujourd’hui dans Histoire(s) de basket.

L’épisode – L’histoire du logo NBA

