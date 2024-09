Finals 2011 : Dirk Nowitzki fait tomber le grand méchant Heat

En juin 2011, un peu moins d’un an après sa signature retentissante avec le Heat de Miami, voilà LeBron James en finale NBA. Le « Big Three » qu’il forme avec Dwayne Wade et Chris Bosh est programmé pour gagner. Miami n’a perdu que trois petits matchs sur l’ensemble des trois premières séries qui l’ont mené aux Finals.

En face, une équipe de Dallas, menée par Dirk Nowitzki, qui s’est glissé là de manière convaincante, mais qui ne fait pas vraiment peur à Miami non plus. Encore une fois, il y a LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosh. Le titre de ce Heat de Miami semble inévitable. Pourtant, rien ne va se passer comme prévu pour LeBron James et sa bande.

A la fin, ce sont les gentils qui gagnent, et c’est Dirk Nowitzki qui va soulever le trophée.

On vous raconte comment, aujourd’hui dans Histoire(s) de basket.

N'oubliez pas de vous abonner à Histoire(s) de Basket pour recevoir les nouveaux épisodes directement sur vos applications.

L’épisode – Dirk Nowitzki fait tomber le grand méchant Heat

