Pour Facundo Campazzo, Guerschon Yabusele est « un joueur difficile à remplacer »

Après ses Jeux olympiques 2024 réussis, Guerschon Yabusele a obtenu une seconde chance en NBA. Il laisse donc derrière lui le Real Madrid, un club avec lequel il a notamment remporté l’Euroleague en 2023.

« Ce sont des choses qui peuvent arriver » commente Facundo Campazzo. « Ça m’est aussi arrivé à un moment donné. Après ses excellentes performances aux JO, où il a joué un rôle clé, c’était une possibilité. C’est un joueur difficile à remplacer, mais nous avons ce qu’il faut pour le faire. Je lui souhaite beaucoup de succès en NBA ».

Pour tenter de compenser l’impact de l’intérieur français, qui tournait à 10.5 points et 4.9 rebonds de moyenne en Euroleague la saison passée, la « Maison Blanche » compte sur ses recrues, Usman Garuba et Serge Ibaka.

Guerschon Yabusele n’est d’ailleurs pas le seul Français à avoir quitté le Real Madrid puisque Fabien Causeur, au club depuis 2017, a également filé, en direction de son côté de l’Olimpia Milan. Sans compter que les historiques Rudy Fernandez et Sergio Rodriguez ont eux pris leur retraite…

« Ils étaient ici depuis de nombreuses années et savaient ce que le club représente » conclut Facundo Campazzo. « Maintenant, c’est à nous de perpétuer l’héritage, de rester unis, de nous amuser, de prendre du plaisir et de travailler dur – toutes les choses qui vont de pair avec le fait de jouer pour Madrid. Et d’aider les nouveaux joueurs à s’adapter rapidement. Et puis nous avons (Sergio) Llull, notre leader ».