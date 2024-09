Gabby Williams signe son troisième meilleur match en WNBA

La montée en puissance de Gabby Williams continue en WNBA. Après des débuts maladroits, l’arrière des Bleues reste ainsi sur plusieurs bons matchs offensifs et, face aux Los Angeles Sparks, elle a carrément réalisé sa meilleure performance de la saison avec 22 points à 9/15 au tir, dont 2/5 de loin, plus 6 rebonds, 3 passes et 4 interceptions !

C’est carrément sa troisième marque en carrière en WNBA, après ses 26 points du 8 juin 2018 face au Phoenix Mercury et ses 23 points du 19 juin 2022 face au New York Liberty.

Une dernière aide défensive précieuse

La différence, c’est qu’il s’agissait de deux défaites et que, cette fois, le Storm s’est imposé (90-87). Ce fut toutefois plus compliqué qu’imaginé, alors que l’équipe de la Cité Émeraude a fait la course en tête tout le match. Derrière une Gabby Williams en pleine confiance, à 6/7 au tir en première mi-temps, Seattle avait ainsi pris le large, mais s’est tendu, à l’image d’ailleurs de l’Américano-Française, à mesure que le match avançait.

Alors que ses coéquipières perdaient ballon sur ballon, la médaillée d’argent des derniers JO n’arrivait pas à tuer le match, et Los Angeles passait même devant à l’approche du « money-time ».

Heureusement, si Gabby Williams connait des hauts et des bas en attaque, elle est par contre toujours à fond en défense, et on notera sa superbe aide défensive pour empêcher Odyssey Sims d’aller au layup sur l’avant-dernière possession du match. De quoi permettre à Skylar Diggins-Smith d’intercepter la balle dans la foulée, puis de creuser l’écart aux lancers-francs (90-87), avant que le tir de Rickea Jackson ne rebondisse sur le cercle.

Seattle vise toujours la 4e place

C’est ainsi une quatrième victoire de suite pour Seattle (24-14), qui reste à la 5e place du classement, derrière Las Vegas (25-13). Les deux formations devraient d’ailleurs se retrouver au premier tour des playoffs.

Reste à voir qui aura l’avantage du terrain lors du duel, un point particulièrement important en WNBA puisque les séries du premier tour se jouent au meilleur des trois matchs.

Les Aces ont toutefois le « tie-breaker » en ayant remporté les deux premiers matchs face au Storm cette saison, mais il reste encore deux matchs à chaque équipe en saison régulière. Les deux franchises s’affrontent d’ailleurs demain soir. Si Seattle s’impose et revient à égalité au classement, la troupe de Gabby Williams peut donc toujours espérer récupérer la 4e place, et l’avantage du terrain, en l’emportant lors de son dernier match (Phoenix). À condition évidemment que Las Vegas s’incline également pour sa dernière sortie (Dallas).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.