La patronne de la WNBA envoie une lettre d’excuses aux joueuses

On pouvait se douter que le court tweet publié par Cathy Engelbert après les critiques des joueuses sur ses propos au sujet de la rivalité entre Caitlin Clark et Angel Reese ne serait pas suffisant. La « commissionner » de la WNBA avait ainsi complètement occulté les effets négatifs du duel, ce qui avait beaucoup déçu les joueuses.

ESPN rapporte toutefois que Cathy Engelbert a envoyé une lettre à toutes les joueuses de la ligue, et qu’elle a directement parlé à plusieurs d’entre elles, afin de leur exprimer ses regrets.

« On m’a posé une question sur les rivalités WNBA et le côté sombre des médias sociaux et du débat racial, et pour dire les choses simplement, ma réponse a manqué la cible et je suis désolé », a-t-elle ainsi notamment écrit dans sa missive. « Je regrette de ne pas avoir exprimé, de manière claire et définitive, ma condamnation des discours haineux qui sont trop souvent dirigés contre les joueuses de la WNBA sur les réseaux sociaux. »

Ne pas encourager la haine sur Internet

Même si la WNBA ne peut pas faire grand-chose contre la haine répandue contre les joueuses sur les réseaux sociaux, le syndicat des joueuses a été frustré de voir Cathy Engelbert ne pas la condamner plus clairement.

« Nous estimons qu’il est inacceptable d’encourager les joueuses à promouvoir cette ligue et à s’engager et/ou à publier sur les réseaux sociaux pour promouvoir cette ligue, puis de laisser les joueuses sans protection dans la manière dont elles le font », a ainsi expliqué Terri Jackson, directrice exécutive du syndicat des joueuses.

Un message bien reçu par Cathy Engelbert.

« J’aurais dû dire directement et sans équivoque que les discours de haine sont nuisibles », conclut-elle. « Il s’agit d’une leçon que j’aborde avec humilité. Il n’y a absolument pas de place pour le racisme, la misogynie, l’homophobie et d’autres formes de haine dans la WNBA ou ailleurs. Je sais que beaucoup d’entre vous y sont confrontées depuis longtemps. Je veux qu’en tant que ligue, nous fassions notre part pour changer la nature trop souvent toxique et abusive du discours sur les réseaux sociaux. »