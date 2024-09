Les jeunes Nuggets impatients de profiter de l’énergie de Russell Westbrook

On ne sait pas si Mike Malone est vraiment ravi de l’arrivée de Russell Westbrook comme back-up de Jamal Murray. Par contre, on sait que Christian Braun et Peyton Watson sont de leur côté très enthousiastes…

« Il attaque constamment. Il est athlétique. Dur. Méchant. Il provoque directement. C’est le genre de joueurs que j’aimais » explique le premier, qui devrait être titulaire. « Ceux dont j’apprenais. »

Pour Peyton Watson, le lien est encore plus direct car il vient de Long Beach, en Californie, comme Russell Westbrook. Et qu’il est également passé par UCLA, comme le MVP 2017. Les deux hommes se connaissent donc depuis des années, « Brodie » offrant ses conseils, notamment par textos, dès qu’il le peut à son jeune padawan.

« Il a été une grande source d’inspiration pour moi, par la passion avec laquelle il joue, le fait d’être lui-même sans complexe et d’être quelqu’un qui, à mon sens, se donne toujours à fond sur le terrain. »

L’énergie, c’est d’ailleurs le mot qui revient dans la bouche des deux jeunes Nuggets sur la recrue du club.

« J’adore son jeu. J’aimais son jeu quand j’étais jeune. J’aime son jeu maintenant », conclut Christian Braun, qui ne va toutefois pas céder son numéro #0 à son aîné. « Son énergie et sa ténacité sont des choses dont chaque équipe a besoin. Il aime le jeu. Il joue avec la bonne intensité … Il attaque toujours, en étant si agressif, si dur. Je sais qu’il apportera des choses positives à notre équipe. C’est quelqu’un qui amène de l’appétit et de la passion ».