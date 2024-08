Russell Westbrook étouffe toute polémique à propos de son changement de numéro

La saison prochaine, à Denver, Russell Westbrook ne portera pas le numéro 0. Pourquoi ? Parce qu’il est déjà pris par Christian Braun. Dès lors, il y a deux solutions : soit le jeune arrière des Nuggets laisse son numéro au MVP 2017, soit il refuse. Visiblement, d’après certaines rumeurs évoquées ici ou là, il y aurait eu un refus clair.

Russell Westbrook a donc décidé d’écrire un message pour clarifier les choses. « S’il vous plaît, laissez votre jeune star tranquille. Christian Braun et moi n’avons jamais discuté du numéro 0. Je n’ai pas voulu, ni demandé ou sollicité le numéro 0 car j’ai décidé de marquer ce nouveau changement avec un « nouveau » numéro », écrit l’ancien des Rockets ou des Clippers.

Une « fake news »

S’il met entre guillemets le mot « nouveau », c’est parce qu’il va porter le #4. On l’a déjà vu avec ce numéro, aux Wizards, car à l’époque, il voulait également symboliser son changement d’équipe par un changement de numéro. Il avait alors précisé que le #4 était son « numéro originel », son « préféré ».

Pour cela, Russell Westbrook a pu profiter du geste de Hunter Tyson, qui a accepté de porter désormais le #5 pour laisser le #4 à son nouveau coéquipier. Donc pas de polémique concernant l’attitude présumée de Christian Braun.

« L’excitation autour de la nouvelle saison a commencé et, malheureusement, je sais que c’est aussi le début des fausses histoires. Pas aujourd’hui ! Braun et moi, on est concentré et prêt à briller à Denver ! », conclut l’ancien meilleur marqueur de la ligue.

Russell Westbrook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 OKC 82 33 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3 2009-10 OKC 82 34 41.8 22.1 78.0 1.7 3.2 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1 2010-11 OKC 82 35 44.2 33.0 84.2 1.5 3.2 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21.9 2011-12 OKC 66 35 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6 2012-13 OKC 82 35 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2 2013-14 OKC 46 31 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.9 0.2 21.8 2014-15 OKC 67 34 42.6 29.9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.8 2.1 4.4 0.2 28.2 2015-16 OKC 80 34 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.3 23.5 2016-17 ★ OKC 81 35 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.4 1.6 5.4 0.4 31.6 2017-18 OKC 80 36 44.9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.3 2.5 1.8 4.8 0.3 25.4 2018-19 OKC 73 36 42.8 29.0 65.6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 2.0 4.5 0.5 23.0 2019-20 HOU 57 36 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.3 2020-21 WAS 65 36 43.9 31.5 65.6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2 2021-22 LAL 78 34 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5 2022-23 * All Teams 73 29 43.6 31.1 65.6 1.2 4.6 5.8 7.6 2.2 1.0 3.5 0.5 15.9 2022-23 * LAL 52 29 41.7 29.6 65.5 1.1 5.0 6.2 7.5 2.3 1.0 3.5 0.4 15.9 2022-23 * LAC 21 30 48.9 35.6 65.8 1.4 3.4 4.9 7.6 2.0 1.1 3.4 0.5 15.8 2023-24 LAC 68 23 45.4 27.3 68.8 1.4 3.7 5.0 4.5 1.8 1.1 2.1 0.3 11.1 Total 1162 34 43.8 30.4 77.6 1.6 5.5 7.2 8.2 2.6 1.6 4.0 0.3 21.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.