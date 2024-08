A Denver, on est content de ne plus avoir Russell Westbrook comme adversaire

Les Nuggets font-ils partie des perdants de l’intersaison. Les champions NBA 2023 ont perdu Kentavious Caldwell-Pope, et l’arrière n’a pas été remplacé puisque les dirigeants ont préféré recruter Russell Westbrook comme doublure de Jamal Murray, et Dario Saric pour épauler Aaron Gordon et Nikola Jokic.

« Une fois que nous avons su que (Caldwell-Pope) allait faire jouer sa clause et tester le marché libre, nous savions qu’il serait assez difficile de le retenir », confie le président Josh Kroenke. « Nous avions de très bonnes offres qui nous semblaient intéressantes pour l’avenir, mais lorsqu’arrive la free agency et que des équipes ont de l’argent et de vrais besoins, c’est compliqué. Nous avons agi de manière intelligente et nous pensons que nous avons de jeunes joueurs qui peuvent remplir certains rôles, et donc nous devons aussi penser à l’avenir dans le nouveau système. »

Un été décisif pour beaucoup de franchises

Ce « nouveau système », c’est la nouvelle convention collective qui est très contraignante avec les franchises qui dépensent sans compter. Les Nuggets pouvaient s’aligner sur l’offre du Magic (66 millions de dollars sur trois ans), mais ils auraient été bloqués pour recruter pour les saisons suivantes. A Denver, on mise donc sur Christian Braun et Peyton Watson pour combler le vide laissé par KCP.

« C’était un exercice difficile cet été… On était excité à l’idée de retenir Caldwell-Pope, mais on savait aussi que s’il décidait de tester le marché, il nous faudrait sans doute faire sans lui pour conserver de la souplesse dans le futur » poursuit le dirigeant des Nuggets. « Je pense qu’à l’heure actuelle, l’effectif est globalement prêt pour la saison à venir… Mais on ne sait jamais. Nos yeux et nos oreilles sont toujours ouverts. Les nouvelles règles sont intéressantes, ainsi que la manière dont certains échanges fonctionnent une fois que l’on a franchi le premier seuil. La façon dont certaines équipes se sont comportées cet été a ouvert les yeux à beaucoup d’autres. »

Même si ce n’est pas du poste pour poste, et que les deux joueurs n’ont pas les mêmes qualités, l’arrivée de Russell Westbrook comble la direction. « J’ai eu l’occasion de le rencontrer pour la première fois juste après sa signature et je lui ai dit que j’étais très reconnaissant qu’il soit de ce côté », conclut Kroenke. « Je l’ai vu nous arracher le cœur pendant tant d’années à Oklahoma City, entre autres. Il sera donc très utile, tant sur le terrain qu’en dehors, avec certains des jeunes qui devraient jouer un rôle plus important cette année. Russ a tout vu en NBA, il va donc jouer un rôle important dans notre identité, à la fois dans le vestiaire et sur le terrain. »