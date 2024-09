Pas non plus de contrat garanti pour Tristan Thompson à Cleveland

Comme pour Markieff Morris à Dallas, on en apprend plus sur le contrat de Tristan Thompson à Cleveland.

Et alors qu’ESPN annonçait un retour de l’intérieur vétéran pour un an, Hoopshype précise désormais qu’il s’agit d’un bail non garanti, et que même si le joueur devrait débuter la saison dans l’Ohio, les Cavaliers peuvent éviter de valider la totalité de son contrat (3.3 millions de dollars) en le transférant entre le 15 décembre et le 7 janvier.

Autre point intéressant révélé cette fois par Hoopsrumors : Tristan Thompson a accepté de faire une croix sur le droit de veto dont il pouvait disposer, et il ne pourra donc pas s’opposer à un transfert en cours de saison.

De quoi offrir à la franchise de Cleveland pas mal de flexibilité, alors que le club en garde un maximum puisqu’il n’y a toujours que 10 joueurs avec des contrats pleinement garantis dans l’effectif pour la saison à venir…

EFFECTIF 2024/25 DES CLEVELAND CAVALIERS

Meneurs : Darius Garland, Ty Jerome, Craig Porter Jr

Arrières/ailiers : Donovan Mitchell, Caris LeVert, Max Strus, Jaylon Tyson, Sam Merrill

Intérieurs : Jarrett Allen, Evan Mobley, Georges Niang, Dean Wade, Tristan Thompson

TWO-WAY CONTRACTS : Emoni Bates, Luke Travers