Avant de signer aux Kings, DeMar DeRozan avait envisagé la piste Sixers

Le podcast « Podcast P with Paul George » a été le théâtre d’un rendez-vous entre deux des « free agents » les plus convoités de l’été. Grosse prise des Sixers, Paul George a en effet accueilli DeMar DeRozan, qui a pour sa part opté pour Sacramento après trois saisons délicates à Chicago sur le plan collectif.

L’occasion de revenir sur le processus de réflexion qui a abouti au choix de DeMar DeRozan de rejoindre sa Californie natale, mais pas pour y rejoindre Los Angeles. L’ancien joueur emblématique des Raptors a en effet privilégié les Kings afin de se donner une chance d’intégrer un effectif compétitif sur lequel il faudra compter à l’Ouest la saison prochaine, dans une conférence toujours aussi relevée. Il a également confié avoir pris son temps, pour être sûr de faire la bonne décision…. et pour voir ce que Paul George, l’autre free agent le plus épié de l’été, allait faire.

« Je devais d’abord attendre de savoir ce que tu allais faire ! », a-t-il lancé. « Je cherchais juste une opportunité de gagner au plus haut niveau, peu importe où ça pouvait être. Au sortir de la saison dernière, c’était en quelque sorte mon approche concernant cette saison à venir. Tout le monde savait que je voulais juste un endroit où je pouvais gagner ».

Une question de dynamique

À l’arrivée, c’est Sacramento qui a su se montrer le plus convaincant et qui a tiré le gros lot. Grâce à la qualité de son effectif mais aussi par la dynamique propulsée depuis l’arrivée de Mike Brown, élu Coach Of The Year après avoir mis un terme à une série de 16 saisons sans playoffs.

« Sacramento est arrivé et a montré de l’intérêt. Donc j’ai pris du recul pour regarder tout ça, analyser l’équipe, composé de grands joueurs, d’un grand coach. Et puis je me suis souvenu des matchs là-bas ces dernières années, avec ce truc autour de « Light The Beam », les victoires et tout le reste », a ajouté DeMar DeRozan. « C’est clair qu’il s’y passe quelque chose, et c’est vraiment le genre de trucs dont tu veux faire partie, d’une franchise qui veut vraiment gagner. J’ai regardé tout ça, et j’ai eu le sentiment que ça collait bien. C’était vraiment un élément clé, et je sentais que je pouvais apporter d’un point de vue du leadership, de mes qualités, qui pourraient nous faire passer un cran au-dessus. J’ai pris mon temps pour signer, parce que je voulais m’assurer que la prochaine décision que j’allais prendre, ce serait pour avoir les meilleures chances de gagner. J’ai vraiment hâte d’y être ».

DeMar DeRozan a pensé aux Clippers, au Heat…

Paul George a pour sa part réussi à dénicher une petite exclu, lorsqu’il lui a demandé quelles autres équipes DeMar DeRozan avait dans le viseur. On retrouve notamment Philadelphie, le choix de Paul George, sans doute dans la même optique, à savoir de se mêler à la lutte pour le titre dans une équipe sur la pente ascendante, mais aussi les Clippers, où DeMar DeRozan aurait pu endosser le rôle de successeur de PG… Comme quoi le monde est petit !

« J’ai pensé à Philly. Philly était clairement l’une des options. Les Lakers étaient une option, comme toujours, les Clippers aussi. Et il y avait aussi le Heat. Voilà les équipes qui représentaient de vraies options pour moi, que je pouvais considérer ».

DeMar DeRozan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 TOR 77 22 49.8 25.0 76.3 0.9 2.0 2.9 0.7 2.3 0.6 0.8 0.2 8.6 2010-11 TOR 82 35 46.7 9.6 81.3 0.9 2.9 3.8 1.8 2.7 1.0 1.8 0.4 17.2 2011-12 TOR 63 35 42.2 26.1 81.0 0.6 2.7 3.4 2.0 2.6 0.8 2.0 0.3 16.7 2012-13 TOR 82 37 44.5 28.3 83.1 0.6 3.3 3.9 2.5 2.1 0.9 1.8 0.3 18.1 2013-14 TOR 79 38 42.9 30.5 82.4 0.7 3.7 4.3 4.0 2.5 1.1 2.2 0.4 22.7 2014-15 TOR 60 35 41.3 28.4 83.2 0.7 3.9 4.6 3.5 2.0 1.2 2.3 0.2 20.1 2015-16 TOR 78 36 44.6 33.8 85.0 0.8 3.7 4.5 4.0 2.1 1.0 2.2 0.3 23.5 2016-17 TOR 74 35 46.7 26.6 84.2 1.0 4.3 5.2 3.9 1.8 1.1 2.4 0.2 27.3 2017-18 TOR 80 34 45.6 31.0 82.5 0.7 3.2 3.9 5.2 1.9 1.1 2.2 0.3 23.0 2018-19 SAN 77 35 48.1 15.6 83.0 0.7 5.3 6.0 6.2 2.3 1.1 2.6 0.5 21.2 2019-20 SAN 68 34 53.1 25.7 84.5 0.7 4.9 5.5 5.6 2.7 1.0 2.4 0.3 22.1 2020-21 SAN 61 34 49.5 25.7 88.0 0.7 3.6 4.3 6.9 2.1 0.9 2.0 0.3 21.6 2021-22 CHI 76 36 50.4 35.2 87.7 0.7 4.4 5.2 4.9 2.3 0.9 2.4 0.3 27.9 2022-23 CHI 74 36 50.4 32.4 87.2 0.5 4.2 4.6 5.1 2.5 1.1 2.1 0.5 24.5 2023-24 CHI 79 38 48.0 33.3 85.3 0.5 3.8 4.3 5.3 2.0 1.1 1.7 0.6 24.0 Total 1110 35 46.9 29.6 84.1 0.7 3.7 4.4 4.1 2.3 1.0 2.1 0.3 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.