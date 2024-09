Débuts perdants pour DeMarcus Cousins en 3×3

Trois victoires et deux défaites. C’est le bilan de DeMarcus Cousins pour ses débuts dans le basket 3X3. Intégré à l’effectif de l’équipe de Wuxi Huishan, et alors qu’on a appris qu’il touchait 300 000 dollars par mois, l’ancien pivot des Kings et des Pelicans a participé ce week-end à l’une des étapes de la Super3 League, une ligue chinoise, et c’était du côté de Zhangjiagang.

Comme on pouvait s’y attendre, et après avoir participé à des événements avec des jeunes, à faire des photos et signer des ballons, DeMarcus Cousins a fait le spectacle. On l’a vu écrabouiller le cercle, haranguer le public, râler auprès des arbitres ou prendre une faute technique pour avoir balancé un adversaire au rebond.

Lors du dernier match de poule face au Shanghai Hengsha Yumin, il inscrit même le panier de la victoire au buzzer (21-20). La veille, il avait inscrit 13 des 19 points de son équipe dans la défaite face au Ningbo Haishu Jieying du Letton Karlis Lasmanis.

En quart de finale, DeMarcus Cousins n’inscrit que 6 des 13 points de sa formation, battue par le Shanghai Jiushi du joueur néo-zélandais Tay Wynyard, futur vainqueur du tournoi.