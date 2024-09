LeBron James n’a jamais été aussi impatient de reprendre !

Encore trois semaines à attendre, et on découvrira pour la première fois de l’histoire, un père et son fils sous les mêmes couleurs en NBA. Ce sera du côté de Los Angeles avec LeBron James et son fils Bronny, et cette perspective enthousiasme vraiment le champion olympique 2024.

« Je suis tellement heureux… J’ai tellement hâte d’être au camp d’entraînement. Avoir son fils qui travaille avec soi, c’est la meilleure chose qui soit » explique-t-il lors de ce nouvel épisode de « The Shop ». « Je suis impatient de vivre ce moment. J’ai vraiment hâte d’être sur le terrain pour lui. Cela va être assez surréaliste pour moi. Ce sera peut-être la première fois de toute ma carrière que j’aurai l’occasion de me mettre en retrait et de me dire : ‘Oh, c’est vraiment cool’. »

La possibilité, enfin, de prendre du recul

LeBron l’assure, il n’a jamais été aussi détendu ! C’est comme si la conquête d’un 5e titre passait au second plan. « Peut-être parce que j’ai essayé de gravir cette montagne, je n’ai jamais été en mesure de prendre du recul pour moi-même. J’ai été tellement dans le feu de l’action tout au long de ma carrière que je prie et j’espère que le fait d’être avec mon fils me donnera enfin l’occasion de prendre du recul et de regarder les choses sous un angle différent et de les apprécier ».

Mais attention, un impératif : que Bronny ne l’appelle pas papa ! « Non, il ne peut pas m’appeler papa ! Nous l’avons déjà établi. Il ne peut pas m’appeler papa sur le lieu de travail. Une fois que nous quittons le centre d’entraînement et que les portes se ferment, je pourrais à nouveau être son père dans la voiture si nous roulons ensemble. Il ne peut pas dire sur le terrain : « Papa, accélère ! » ou « Papa, je suis démarqué ! »