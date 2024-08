Pour la première fois de l’histoire, un père et un fils vont jouer ensemble en NBA, et il s’agit de LeBron James et de son fils Bronny. Dans un mois, ils vont se retrouver pour le « training camp » des Lakers, et LeBron a déjà prévenu son fils qu’entre les quatre lignes du terrain, il n’y avait plus de « papa » !

« Non, il ne peut pas m’appeler papa ! Nous l’avons déjà établi. Il ne peut pas m’appeler papa sur le lieu de travail. Une fois que nous quittons le centre d’entraînement et que les portes se ferment, je pourrais à nouveau être son père dans la voiture si nous roulons ensemble. Il ne peut pas dire sur le terrain : « Papa, accélère ! » ou « Papa, je suis démarqué ! »

Mais comment doit-il l’appeler ? « Il doit m’appeler ‘2-3′ ou ‘Bron’ ou ‘GOAT’ s’il le souhaite. Ce que je veux dire, c’est que c’est à lui de décider » se marre LeBron dans un extrait de « The Shop« .

Et lui, comment va-t-il appeler son fils ? « C’est facile pour moi, je l’ai toujours appelé Bronny. Je ne vais pas l’appeler « Hey mon fils… ». Donc c’est facile pour moi, et lui va devoir s’adapter ».

Il y a quelques années, Austin Rivers avait raconté combien il avait été difficile de jouer pour son père, Doc, aux Clippers. « Jamais dans mes rêves les plus fous je n’ai pensé arriver en NBA et jouer pour toi », avait confié Austin à son père. « Je pensais vraiment qu’on allait s’affronter. Donc, sans donner les noms des joueurs, ce ne fut pas la situation la plus simple à vivre. Dès qu’un fils se retrouve dans le vestiaire de son père, c’est différent. Dès que j’entrais dans le vestiaire, que j’allais aux entraînements, je ne savais pas si mes coéquipiers étaient sincères ou non quand ils me parlaient. Je savais que c’était comme ça. »

Bronny et LeBron pourraient vivre les mêmes situations avec leurs coéquipiers.