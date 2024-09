Manette en main, ça donne quoi NBA 2K25 ?

NBA 2K25 – Quarante-huit heures après la sortie de la nouvelle version de NBA 2K, voici nos premières impressions.

Fluidité. En testant en avant-première NBA 2K25, le mot qui nous est immédiatement venu à l’esprit est « fluidité ». Car, quand il s’agit de dribbler ou shooter, on constate que la technologie « ProPlay » est particulièrement réussie et plaisante. Jayson Tatum, Kevin Durant, Stephen Curry, Luka Doncic ou encore Anthony Edwards : les meilleurs joueurs de la ligue possèdent leur propre « signature shot » en attaque, leurs dribbles sont reproduits à l’identique et le rendu en match est plus que réaliste et immersif.

Autre aspect apprécié : la manière avec laquelle les contacts sont de plus en plus naturels et de mieux en mieux travaillés. On peut aussi souligner le niveau de l’IA, qui gagne en intelligence et en logique par rapport à la lecture des « mismatch », des aides, des prises à deux ou des « switch », ce qui la rend bien plus difficile à manoeuvrer à mesure que le niveau de jeu augmente. Quant aux équipes de commentateurs, variées, elles évitent une forme de lassitude engendrée par l’enchaînement des matchs. Enfin, la refonte de la jauge « Takeover » est un carnage, dans le bon sens du terme, car une superstar devient littéralement injouable en entrant au niveau maximal de cette « zone » (Victor Wembanyama en tête).

Le « Face Cam » a des ratés

Petite déception vis-à-vis, toujours, du manque de réaction du public à l’annonce de certains joueurs. Car, si LeBron James semble plus sifflé que n’importe qui lors des présentations d’équipe, on regrette que les fans des Warriors n’acclament pas Klay Thompson ou que Joel Embiid ne soit pas conspué à New York en playoffs. Du détail, certes, sauf que cela a son importance. Mais ceux qui voudraient un avant-goût de la nouvelle salle des Clippers auront l’occasion d’assister à un super show en lançant une partie à l’Intuit Dome…

En revanche, on peut regretter l’échec du « Face Scan » qui, malgré de multiples tentatives, vise régulièrement à côté de la plaque. Il est aussi parfois compliqué de se repérer dans les menus, moins intuitifs que chez certains « concurrents ». Quant à ceux qui imaginaient que le « pay to win/progress » serait moins prononcé que par le passé, il n’en sera malheureusement rien et, plus vous vous refuserez à payer pour obtenir de précieux VC (pour « Virtual Currency », la monnaie virtuelle du jeu), plus vous aurez du mal à rivaliser avec en multijoueur. Ou à bénéficier d’un joueur suffisamment talentueux pour gravir les échelons en solo.

Dans l’ensemble, c’est en tout cas un NBA 2K25 abouti et réussi qui nous est proposé par Visual Concepts, tant les bons points s’amassent davantage que les mauvais. Une mise à jour peut rapidement venir tout chambouler si les critiques pleuvent chez les utilisateurs mais, en l’état, il est difficile de ne pas se laisser séduire par cette production qui, comme chaque année depuis une décennie maintenant, mérite son statut de référence en matière de simulation de sport. Les progrès sont à souligner et le plaisir est au rendez-vous dès les premiers instants de manipulation du jeu.

