La maire de Philadelphie veut garder les Sixers

Comme les Sixers ont déplacé, depuis 2016, leur siège social et leur centre d’entraînement à Camden, et que leur désir d’installer leur nouvelle salle dans le centre-ville de Philadelphie est freiné par plusieurs obstacles, New Jersey aimerait en profiter.

Forcément, cela fait réagir du côté de la municipalité. La maire de la ville, Cherelle L. Parker, a donc réagi à ces derniers bruits de couloir. « La place de toutes les équipes de Philadelphie est d’être ici et c’est ma priorité en tant que maire de la ville », assure-t-elle.

Sauf que le temps presse puisque les Sixers veulent commencer la construction de leur nouvelle salle en 2025, pour s’y installer en 2031. L’accord, en Pennsylvanie ou dans le New Jersey, doit donc rapidement être trouvé.

« Mais la ville de Philadelphie a mis en place un processus que nous suivons et que nous laisserons se dérouler », ajoute Cherelle L. Parker.

Les membres de la municipalité vont bientôt se réunir pour évoquer ce dossier. L’édile est-elle favorable à la construction d’une nouvelle salle en plein centre-ville ? Elle n’a pas donné de réponse claire, insistant seulement sur le fait que « les équipes de Philadelphie appartiennent à la ville de Philadelphie ».