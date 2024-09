Dwight Howard va participer à « Danse avec les Stars » !

L’émission « Danse avec les Stars » va entamer sa 33e saison aux États-Unis, à partir du 17 septembre. Dans le casting de cette nouvelle saison, on retrouve un ancien joueur NBA : Dwight Howard.

L’ancien pivot d’Orlando, de Los Angeles ou Houston va-t-il pouvoir transférer les énormes qualités athlétiques qu’il a montrées sur le terrain dans la danse ? « Bonne question ! », répond-il. « Je vais m’amuser le plus possible et sourire. J’ai toujours dansé. J’ai de la chance d’avoir cette opportunité. »

Dwight Howard n’est pas le premier ancien pensionnaire de la NBA à participer à cette émission. Avant lui, des grands noms du basket ont dansé devant des millions de téléspectateurs : Clyde Drexler, Kareem Abdul-Jabbar, Rick Fox, Metta World Peace ou encore Derek Fisher, Lamar Odom et Charles Oakley.

Iman Shumpert a même fait mieux que de simplement participer puisque, en 2021 et avec sa partenaire Daniella Karagach, l’ancien arrière des Cavaliers a carrément remporté l’émission ! Il est ainsi devenu le premier joueur NBA à réussir cela, alors que plusieurs joueurs NFL (quatre exactement) avaient déjà inscrit leur nom au palmarès.

C’est d’ailleurs avec Daniella Karagach que Dwight Howard fera également équipe cette saison.

Dwight Howard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2004-05 ORL 82 33 52.0 0.0 67.1 3.5 6.5 10.0 0.9 2.8 0.9 2.0 1.7 12.0 2005-06 ORL 82 37 53.1 0.0 59.5 3.5 9.0 12.5 1.5 3.4 0.8 2.7 1.4 15.8 2006-07 ORL 82 37 60.3 50.0 58.6 3.5 8.8 12.3 1.9 3.0 0.9 3.9 1.9 17.6 2007-08 ORL 82 38 59.9 0.0 59.0 3.4 10.8 14.2 1.3 3.3 0.9 3.2 2.2 20.7 2008-09 ORL 79 36 57.2 0.0 59.4 4.3 9.6 13.8 1.4 3.4 1.0 3.0 2.9 20.6 2009-10 ORL 82 35 61.2 0.0 59.2 3.5 9.7 13.2 1.8 3.5 0.9 3.3 2.8 18.3 2010-11 ORL 78 38 59.3 0.0 59.6 4.0 10.1 14.1 1.4 3.3 1.4 3.6 2.4 22.9 2011-12 ORL 54 38 57.3 0.0 49.1 3.7 10.8 14.5 1.9 2.9 1.5 3.2 2.2 20.6 2012-13 LAL 76 36 57.8 16.7 49.2 3.3 9.1 12.4 1.4 3.8 1.1 3.0 2.5 17.1 2013-14 HOU 71 34 59.1 28.6 54.7 3.3 8.9 12.2 1.9 3.4 0.9 3.2 1.8 18.3 2014-15 HOU 41 30 59.3 50.0 52.8 2.7 7.8 10.5 1.2 3.3 0.7 2.8 1.3 15.8 2015-16 HOU 71 32 62.0 0.0 48.9 3.4 8.4 11.8 1.4 3.1 1.0 2.3 1.6 13.8 2016-17 ATL 74 30 63.3 0.0 53.3 4.0 8.7 12.7 1.4 2.7 0.9 2.3 1.2 13.5 2017-18 CHA 81 30 55.5 14.3 57.4 3.2 9.4 12.5 1.3 3.1 0.6 2.6 1.6 16.6 2018-19 WAS 9 26 62.3 0.0 60.4 2.7 6.6 9.2 0.4 3.8 0.8 1.8 0.4 12.8 2019-20 LAL 69 19 72.9 60.0 51.4 2.5 4.9 7.4 0.7 3.2 0.5 1.2 1.1 7.5 2020-21 PHL 69 17 58.7 25.0 57.6 2.8 5.7 8.4 0.9 2.9 0.4 1.6 0.9 7.0 2021-22 LAL 60 16 61.2 53.3 65.8 2.0 4.0 5.9 0.6 1.9 0.6 0.8 0.6 6.2 Total 1242 32 58.7 21.4 56.7 3.3 8.4 11.8 1.4 3.2 0.9 2.7 1.8 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.