Quand Angel Reese tease la Reebok Engine A

Jusqu’où ira la hype nourrie par Caitlin Clark et Angel Reese en WNBA ? Les deux joueuses arrivées cette année dans le monde professionnel brillent, chacune dans leur style, et c’est tout le basket féminin qui en profite. Les équipementiers n’ont pas tardé à flairer le bon filon, et pendant que Nike a sécurisé l’arrière du Fever d’Indiana, Reebok est en train de mettre le paquet sur l’intérieure du Chicago Sky.

Après avoir concocté une collection à son nom comprenant notamment trois paires de chaussures, Reebok a une nouvelle fois profité de la notoriété d’Angel Reese pour mettre la « Engine A » dans la lumière. La joueuse a en effet porté pour la première fois en match ce modèle qui symbolise le retour de la marque dans le milieu des chaussures de basket, une première depuis 2010.

La tige en mesh est complétée par un « exosquelette » qui servira de contraste au niveau du coloris. Ici, le mesh en noir est assorti de gris métallisé, tandis que la semelle sera tout aussi sophistiquée.

Celle-ci est composée d’une mousse infusée à l’azote et d’une mousse Superfloat an niveau du talon et de l’avant du pied, sans oublier un nouveau système d’amorti ERS. La Reebok « Engine A » est annoncée pour 2025, à un prix encore non communiqué.

