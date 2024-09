Auteur d’une carrière unique en NCAA, Max Fiedler rejoint les Sixers

Non drafté, Max Fiedler n’a rien d’une star NCAA, et en carrière, il a tourné à 9.3 points, 7.7 rebonds et 3.9 passes de moyenne sous les couleurs de Rice. Intérieur de 2m11, Fiedler vient pourtant de décrocher une place pour le training camp des Sixers, et il a une particularité : il est devenu le premier joueur de l’histoire de la NCAA à compiler au moins 1 000 points, 1 000 rebonds, 500 passes, 100 contres, et 100 interceptions.

Le fait de disputer cinq saisons universitaires y est évidemment pour beaucoup, mais c’est un intérieur avec de bonnes mains, et il jouait « point center » avec Rice. C’est la preuve que c’est un pivot complet, même si son passage en summer league n’a pas donné grand chose : 2 points et 2.5 rebonds de moyenne.

Il n’en demeure pas moins que les Sixers croient en son potentiel puisqu’il lui offre l’une des 21 places de leur effectif pour le camp d’entraînement. Bien sûr, Fiedler ne sera pas le 3e pivot de l’équipe derrière Joel Embiid et Andre Drummond, et cette invitation leur permet surtout d’avoir la main pour l’intégrer à l’effectif des Delaware Blue Coats, leur équipe affiliée en G-League.