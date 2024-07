Andre Drummond réclamé par Joel Embiid

Deux ans et demi après un premier passage furtif, Andre Drummond redevient la doublure de Joel Embiid aux Sixers. Le pivot quitte donc les Bulls où il évoluait depuis deux saisons pour un contrat de 10 millions de dollars sur deux ans à Philadelphie.

Un retour souhaité par Joel Embiid, actuellement avec la sélection américaine, puisque Andre Drummond révèle que lui et Joel Embiid ont échangé à plusieurs reprises tout au long de la saison.

« Je lui parlais par moments tout au long de l’année », affirme Andre Drummond. « Chaque fois qu’il faisait de bons matchs ou que je pensais à lui, je lui demandais comme ça allait. Nous sommes toujours restés en communication afin que cette relation se poursuive. »

Un expert du rebond

Les deux pivots ont également discuté au moment de la « free agency », d’autant que Andre Drummond avait eu du mal à digérer son transfert. En février 2022, malgré lui, il avait été inclus dans l’échange de Ben Simmons à Brooklyn contre James Harden.

« Dès qu’il a découvert qu’il était possible que je vienne ici, il m’a immédiatement appelé. Je le respecte et j’ai vraiment apprécié » précise l’ancien pivot des Bulls. « Il m’a fait un FaceTime du genre : ‘Frère, on le fait ? Qu’est-ce qu’on fait alors ? Cela va donner quoi ?’ Son enthousiasme général a vraiment été le facteur qui m’a poussé à venir ici. »

Son arrivée permettra aux Sixers de régler un problème devenu ultra pénalisant en playoffs : la présence au rebond. Les Sixers s’étaient fait manger aux rebonds dans la série face aux Knicks. Avec ses 8.4 points et 9 rebonds de moyenne en seulement 17 minutes de jeu, Andre Drummond reste un glouton d’exception. Il permettra aussi à Joel Embiid de souffler sans craindre un trop grand déficit dans ce secteur du jeu.

« Je pense que c’est pour cela que je suis ici : pour régler bon nombre de ces problèmes », estime Andre Drummond. « Je suis heureux d’être estimé dans ce sens, de voir la situation dans son ensemble. Pas seulement être ici pour la saison, mais aussi pour mes compétences en playoffs. Je suis impatient. »

Andre Drummond Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 60 21 60.8 50.0 37.1 2.8 4.8 7.6 0.5 2.4 1.0 1.0 1.6 7.9 2013-14 DET 81 32 62.3 0.0 41.8 5.4 7.8 13.2 0.4 3.4 1.3 1.4 1.6 13.5 2014-15 DET 82 31 51.4 0.0 38.9 5.3 8.1 13.5 0.7 3.5 0.9 1.5 1.9 13.8 2015-16 DET 81 33 52.1 33.3 35.5 4.9 9.9 14.8 0.8 3.0 1.5 1.9 1.4 16.2 2016-17 DET 81 30 53.0 28.6 38.6 4.3 9.5 13.8 1.1 2.9 1.5 1.9 1.1 13.6 2017-18 DET 78 34 52.9 0.0 60.5 5.1 10.9 16.0 3.0 3.2 1.5 2.6 1.6 15.0 2018-19 DET 79 34 53.3 13.2 59.0 5.4 10.2 15.6 1.4 3.4 1.7 2.2 1.8 17.3 2019-20 * All Teams 57 33 53.3 14.3 57.5 4.4 10.8 15.2 2.7 3.5 1.9 3.6 1.6 17.7 2019-20 * DET 49 34 53.0 4.8 58.4 4.6 11.2 15.8 2.8 3.6 2.0 3.6 1.7 17.8 2019-20 * CLE 8 28 55.2 28.6 51.3 3.0 8.1 11.1 1.8 3.1 1.5 3.6 1.4 17.5 2020-21 * All Teams 46 27 49.3 0.0 60.0 3.6 8.4 12.0 2.0 3.2 1.4 2.7 1.1 14.9 2020-21 * CLE 25 29 47.4 0.0 59.7 4.0 9.4 13.5 2.6 2.8 1.6 3.2 1.2 17.5 2020-21 * LAL 21 25 53.1 0.0 60.5 3.1 7.1 10.2 1.4 3.8 1.1 2.1 1.0 11.9 2021-22 * All Teams 73 20 57.0 0.0 52.4 3.1 6.2 9.3 1.8 2.6 1.1 1.6 0.9 8.0 2021-22 * PHL 49 18 53.8 0.0 51.2 2.8 6.1 8.8 2.0 2.5 1.1 1.6 0.9 6.1 2021-22 * BRK 24 22 61.0 0.0 53.7 3.9 6.4 10.3 1.4 3.0 0.9 1.5 1.0 11.8 2022-23 CHI 67 13 60.6 0.0 53.6 2.1 4.6 6.6 0.5 1.8 0.7 1.1 0.4 6.0 2023-24 CHI 79 17 55.6 0.0 59.2 3.4 5.6 9.0 0.5 1.8 0.9 1.0 0.6 8.4 Total 864 27 54.3 12.5 48.2 4.2 8.1 12.4 1.2 2.9 1.3 1.8 1.3 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.