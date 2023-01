Andre Drummond regrette d’avoir quitté Philadelphie

Le déplacement des Bulls à Philadelphie a réveillé des souvenirs récents et douloureux pour Andre Drummond. Le pivot a évolué avec les Sixers au début de la saison passée, puis en février 2022, quand les dirigeants avaient envoyé Ben Simmons à Brooklyn en échange de James Harden, il faisait partie de l’échange.

Un regret visiblement puisque, un an après, il a toujours du mal à digérer, expliquant avoir été « surpris » par ce transfert.

« Ils m’ont accueilli, j’étais à l’aise là-bas », se souvient-il pour l’Inquirer. « On s’amusait beaucoup collectivement, on s’appréciait les uns les autres. On avait un objectif commun : gagner le plus possible et être bon. C’est triste d’avoir cassé ça en février. C’est clair que ça me manque de jouer là-bas. La ville, les fans, j’ai adoré être ici. »

Doc Rivers avait lui aussi des compliments à faire sur les mois passés avec l’ancien de Detroit, qui a joué 49 matches à Philadelphie pour 6.1 points et 8.8 rebonds de moyenne.

« Il comprenait son rôle. Les soirs où il jouait beaucoup, il était content. Les soirs où il ne jouait pas, il comprenait. Des joueurs comme ça, c’est utile à une équipe. Il était également une sorte de figure paternelle. Quand il parlait, son message avait de l’impact. »

Un moment de plaisir dans une saison compliquée

Andre Drummond a évidemment imaginé revenir chez les Sixers durant l’intersaison, après sa fin de saison chez les Nets, mais la franchise avait d’autres priorités, et elle a quasiment tout misé sur PJ Tucker. Il a donc filé à Chicago où son temps de jeu est réduit, avec seulement 13 minutes de moyenne. Mais il fait avec.

« Est-ce que je veux jouer plus ? Oui. Est-ce que j’estime pouvoir aider cette équipe ? Bien sûr », avance-t-il. « Mais si le staff juge qu’il me faut un rôle différent alors je dois l’accepter. »

En attendant des jours meilleurs, l’ancien All-Star s’est offert une jolie parenthèse à Philadelphie, avec la victoire des Bulls, 6 points et 6 rebonds à son compteur personnel et surtout des retrouvailles chaleureuses.

« Voir les gens être contents de me voir, me souhaiter le meilleur, c’est toujours agréable. C’était vraiment plaisant de jouer ici, la victoire c’est évidemment la cerise sur le gâteau, mais je suis toujours ravi de voir mes gars. »