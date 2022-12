Scotché au bout du banc, Andre Drummond accepte pour l’instant son sort

Ce n’est pas la joie en ce moment pour les Bulls, battus à quatre reprises sur leurs six dernières sorties, et seulement 12e de la conférence Est après le premier quart de cette saison 2022/23 (10 victoires – 14 défaites).

Ces six derniers matchs coïncident d’ailleurs avec la sortie de la rotation d’Andre Drummond, qui n’a dépassé les 10 minutes de jeu qu’à deux reprises depuis le 25 novembre, alors qu’il avait dépassé cette barre à chaque fois qu’il avait joué depuis le début de la saison (12 matchs), et que sa moyenne de rebonds rapportée sur 36 minutes est de 19.4 par match, dans une équipe qui n’est que 21e sur 30 dans ce domaine (42.8/match)…

Mais à l’instar du sort réservé à Ayo Dosunmu, sorti du cinq majeur pour tenter d’insuffler une nouvelle dynamique (même si celui-ci continue d’obtenir un temps de jeu important en sortie de banc), l’ancien pivot de UConn fait les frais des difficultés rencontrées par Billy Donovan à trouver la bonne formule pour ses rotations.

« J’accepte mon sort pour le moment. Mon boulot est d’aider cette équipe de quelque manière que ce soit, en 15 ou en 30 minutes. Les gens savent ce dont je suis capable en 30 minutes ou plus, mais pour l’heure, ce n’est pas ce dont l’équipe a besoin » constatait ainsi l’ancien des Pistons, professionnel dans son discours mais que l’on sent malgré tout amer. « Je dois sortir du banc, tenter d’apporter une étincelle. Je dois simplement accepter cela. »

En fait, s’il ne joue plus beaucoup, c’est parce que le coach des Bulls, dernièrement, opte pour une rotation à huit joueurs axée sur le « small ball », avec la paire d’arrières Ayo Dosunmu – Coby White et l’ailier Derrick Jones Jr. en rotations principales, laissant seulement des miettes aux vétérans comme Andre Drummond (et Goran Dragic, aussi).

« Je garde toute ma confiance en Andre, il a été très professionnel. Comme tous les joueurs dans cette situation, il veut être sur le terrain. Mais on ne peut pas faire jouer tout le monde en même temps. » déclarait pourtant l’ancien technicien du Thunder, dont le discours ne semble pas vraiment indiquer que le sort de son pivot vétéran change de sitôt.

« J’ai appris à contrôler ce que je pouvais contrôler. Comme je l’ai dit, je n’ai pas d’autre choix que d’accepter » concluait-il alors, dans l’incertitude la plus totale…