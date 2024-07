Joel Embiid va jouer plus près du cercle avec Team USA

Team USA a parfois souffert dans la peinture lors des dernières compétitions internationales et Steve Kerr, le sélectionneur américain, n’a plus envie que cela se reproduise.

L’habituel technicien des Warriors a expliqué aux médias présents à Las Vegas pour le camp d’entraînement des champions olympiques en titre le rôle qu’il attend notamment de Joel Embiid.

Intégré lundi à l’entraînement dans le cinq qui pourrait être titulaire à Paris avec Stephen Curry, LeBron James, Jayson Tatum et Anthony Edwards (alors que Kevin Durant est ménagé pour un souci au mollet), le pivot des Sixers est attendu par son coach comme un vrai point d’ancrage près du cercle.

Plutôt habitué à Philadelphie à jouer fréquemment face au panier, poste haut, le MVP 2023 va devoir se muer en un pivot plus « traditionnel » en vue des Jeux olympiques. « Joel est un super passeur au poste bas, et c’est un scoreur qui domine dans ce secteur » rappelle Steve Kerr. « La différence pour lui sera qu’on va lui demander d’être plus sous le cercle qu’il ne l’est en NBA. Il passe beaucoup de temps au niveau de la ligne des lancers et il est bon dans ce registre. Il aura aussi le ballon à cet endroit du terrain. Mais ses qualités physiques et sa capacité à scorer près du panier dans le jeu FIBA vont être très importantes pour nous. »

Joel Embiid l’assure, cela ne « change rien » pour lui

Joel Embiid devrait ainsi apporter un plus grand danger intérieur par rapport à ce que les Etats-Unis ont connu lors de leurs derniers grands rendez-vous : Bobby Portis et Walker Kessler à la Coupe du monde 2023, Bam Adebayo et JaVale McGee aux JO de Tokyo, ou encore le trio Brook Lopez – Myles Turner – Mason Plumlee pour le Mondial 2019… Team USA ne comptait pas dans ses rangs de véritable apport régulier en points poste bas.

À Joel Embiid de remplir désormais ce rôle, taillé sur mesure malgré quelques ajustements dans son jeu. « Rien ne change » a-t-il cependant balayé. « Je serai toujours dominateur, autant que je l’ai toujours été. »

Pour cela, le pivot assure que son état de santé et ses différents ennuis au genou cette saison sont derrière lui. « Je me sens bien » a-t-il clamé. « Je dois juste tranquillement monter en régime. »

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.9 1.7 34.7 Total 433 32 50.4 34.1 82.6 2.2 8.9 11.2 3.6 3.1 0.9 3.4 1.7 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.