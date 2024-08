Kevin Huerter sera-t-il prêt pour le début de saison ?

Coupé dans son élan au plus mauvais moment, Kevin Huerter a connu une saison 2023/24 très difficile et écourtée. Sa « pire » en carrière même, avait-il confessé, après avoir été blessé puis opéré à l’épaule gauche, quelques jours seulement avant le « play-in ».

Où en est-il dans sa rééducation ? Le shooteur des Kings peut désormais retrouver les parquets, faire des exercices de shoot et de la musculation. Ensuite, mi-octobre, il obtiendra le feu vert pour reprendre le jeu avec contact.

Apprendre la patience

« Je peux reprendre le 5 septembre, donc l’été a été long », disait-il récemment au Check Ball Show. « Pour quiconque a connu une blessure ou une opération, c’est fastidieux. Ça prend une éternité. J’essaie de rester patient. Ils m’ont dit que la rééducation allait durer six mois, donc on essaie de respecter ce timing. Je me sens bien et je veux en faire plus. »

Comme la saison régulière débute le mardi 22 octobre – le 24 pour Sacramento face à Minnesota – Kevin Huerter sera-t-il en tenue lors du premier entre-deux de la saison des Kings ? Ce sera sans doute une course contre la montre.

« J’attends avec impatience le training camp, qui commence le 1er octobre », répond-il sans être plus précis. « Mais je veux surtout en faire plus et commencer à rejouer. »

Kevin Huerter Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 75 27 41.9 38.5 73.2 0.8 2.5 3.3 2.9 2.1 0.9 1.5 0.3 9.7 2019-20 ATL 56 31 41.3 38.0 82.8 0.6 3.5 4.1 3.8 2.5 0.9 1.6 0.5 12.2 2020-21 ATL 69 31 43.2 36.3 78.1 0.6 2.8 3.4 3.5 2.4 1.2 1.1 0.3 11.9 2021-22 ATL 74 30 45.4 38.9 80.8 0.4 3.0 3.4 2.7 2.5 0.7 1.2 0.4 12.1 2022-23 SAC 75 29 48.5 40.2 72.5 0.6 2.8 3.4 3.0 2.4 1.1 1.3 0.3 15.2 2023-24 SAC 64 24 44.3 36.1 76.6 0.6 2.9 3.5 2.6 2.1 0.7 0.8 0.4 10.2 Total 413 29 44.4 38.2 76.6 0.6 2.9 3.5 3.1 2.3 0.9 1.3 0.4 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.