Pour Kevin Huerter, les Kings seront automatiquement meilleurs avec DeMar DeRozan

Les Kings ont connu une certaine régression la saison passée. Certes, ils ont obtenu 46 victoires en saison régulière, puis battu les Warriors lors d’un premier match de « play-in », mais ils se sont inclinés aux portes des playoffs face aux Pelicans. Cette saison, Kevin Huerter et ses coéquipiers des Kings veulent corriger le tir, et la franchise s’en est donné les moyens en récupérant DeMar DeRozan lors de la « free agency » et en conservant Malik Monk, l’un des meilleurs sixièmes hommes de la NBA depuis deux ans.

« Tout d’abord, si vous ajoutez quelqu’un comme DeMar et tout ce qu’il sait faire, vous êtes automatiquement meilleurs », estime Kevin Huerter. « Si vous ajoutez un joueur de son calibre, vous êtes une meilleure équipe. Je dirais qu’il y a beaucoup de confiance dans notre équipe. C’est le cas depuis que je suis là. »

La défense, la clé de l’accès aux playoffs

Toutefois, sortir de l’Ouest n’est pas une tâche aisée comme les Kings ont pu s’en apercevoir en avril dernier. La marge d’erreur est fine pour accéder aux playoffs.

« L’Ouest est une conférence vraiment difficile », affirme Huerter. « Nous avons eu l’impression que l’année dernière, nous avions perdu quelques matchs faciles à domicile ou des matchs que nous aurions pu gagner et nous étions toujours dans le coup. Chaque année, il y en a deux ou trois au sommet et ensuite tous les autres semblent être au milieu. On s’est stabilisé ces deux dernières années. Nous avons beaucoup confiance, mais cela peut aller dans n’importe quel sens. Nous serons capables de tenir tête à n’importe qui. »

Pour retrouver les playoffs, les Kings auront besoin que Kevin Huerter récupère son meilleur niveau, mais aussi d’une défense qui continue sa progression.

« Défensivement, nous continuons de montrer que nous nous améliorons, même sur la deuxième moitié de la saison dernière. Cela s’est également vu lors du ‘play-in ‘contre les Warriors. Je pense que nous pouvons atteindre un niveau défensif supérieur. Mais il est difficile de faire des prédictions car j’ai aussi l’impression que le talent dans toute la NBA est à un niveau record » considère-t-il. « Nous pouvons battre n’importe qui, n’importe quand. Ce ne sont que 82 matchs. Voyons si nous pouvons rester en bonne santé »

Kevin Huerter Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 75 27 41.9 38.5 73.2 0.8 2.5 3.3 2.9 2.1 0.9 1.5 0.3 9.7 2019-20 ATL 56 31 41.3 38.0 82.8 0.6 3.5 4.1 3.8 2.5 0.9 1.6 0.5 12.2 2020-21 ATL 69 31 43.2 36.3 78.1 0.6 2.8 3.4 3.5 2.4 1.2 1.1 0.3 11.9 2021-22 ATL 74 30 45.4 38.9 80.8 0.4 3.0 3.4 2.7 2.5 0.7 1.2 0.4 12.1 2022-23 SAC 75 29 48.5 40.2 72.5 0.6 2.8 3.4 3.0 2.4 1.1 1.3 0.3 15.2 2023-24 SAC 64 24 44.3 36.1 76.6 0.6 2.9 3.5 2.6 2.1 0.7 0.8 0.4 10.2 Total 413 29 44.4 38.2 76.6 0.6 2.9 3.5 3.1 2.3 0.9 1.3 0.4 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.