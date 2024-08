Jimmy Butler présente la JB3 !

Décidément, Jimmy Butler est du genre polyvalent. On connaissait le « Jimmy Buckets », basketteur hors pair et joueur de caractère, ou le Jimmy passionné de café. Voilà aujourd’hui le Jimmy Butler mi-ouvrier, mi-inspecteur des travaux finis.

Après avoir fait escale… à Dijon pour débuter l’été du bon pied, l’ailier floridien était de passage en Chine, dans les ateliers de son sponsor Li-Ning pour assister au processus de création de sa toute nouvelle chaussure signature, la JB3. Pour marquer le coup, le joueur a publié sur Twitter une vidéo où on le voit mettre la main à la pâte pour assembler, notamment pour assembler la semelle au reste de la chaussure.

Le produit fini est désormais disponible sur Chinasportshop.com dans un coloris entièrement noir. Il est composé d’une tige en mesh et en matériaux synthétiques. La semelle, qui dispose d’une bonne assise au niveau du talon s’articule entre mousse EVA, support en TPU et revêtement extérieur en caoutchouc.

Vendue à 299 dollars, la JB 3 ne sera distribuée qu’à partir de septembre. Un coloris « Uno » est également prévu.

JB3. hand made by me (JBIII). vintage aesthetics created for fashion and power, on and off the courts. available now pic.twitter.com/XF6x2RF5gQ

— Jimmy Butler (@JimmyButler) August 29, 2024