Shams Charania débarque dans NBA 2K25 !

Habituellement cantonné au rôle d’animateur sur les réseaux sociaux du mode « MyCareer », l’insider de The Athletic Shams Charania va prendre une nouvelle envergure sur NBA 2K25.

2K Sports annonce que ce dernier a en effet été inclus aux commentaires de match. Il lui arrivera ainsi d’intervenir pour évoquer des trades ou l’arrivée de nouveaux de joueurs, aux côtés des commentateurs Kevin Harlan et Stan Van Gundy, qui effectue son retour au micro cette saison.

Shams Charania accompagnera également « MP » dans le mode « MyCareer » à travers des pastilles vidéo, pour relayer toute sorte de nouvelles, que ce soit votre première titularisation en NBA ou bien sûr s’agissant d’un transfert.

Sortie du jeu le 6 septembre

L’Édition Standard de NBA 2K25 sera disponible le 6 septembre au prix de 79,99 euros sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, 69,99 euros sur PC, et de 59,99 euros sur Nintendo Switch. L’Édition All-Star sera disponible au prix de 99,99 euros sur PS5 et PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Cette édition comprend 100 000 VC et du contenu MyTEAM, 10 cartes de joueur MyTEAM (dont 3 garanties à 89 de niveau général), 3 cartes de chaussures Diamant, 3 boosters de prise de contrôle et 1 carte d’entraîneur Améthyste ; ainsi que du contenu MyCAREER, notamment 150x boosters de compétences (25 parties), 75x boosters de Gatorade (25 parties), un maillot de couverture Jayson Tatum, un skin de skateboard électrique Jayson Tatum et un t-shirt 2K25 aux couleurs des athlètes de couverture.

L’Édition Hall of Fame, en édition limitée, sera proposée jusqu’au 8 septembre au prix de 149,99 € sur PS5 et PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, et PC. L’édition spéciale Hall of Fame comprend tous les éléments de l’édition All-Star ainsi qu’un maillot de couverture Ma CARRIÈRE Vince Carter, la Saison 1 du Pro Pass avec 4 récompenses Pro Pass et un abonnement NBA League Pass de 12 mois.