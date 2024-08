Négociations, échanges… Les Suns dévoilent les coulisses de leur Draft 2024

Près de deux mois après la Draft 2024, les Suns reviennent sur ces deux soirées dans une vidéo intitulée « NBA Draft 2024: Inside the War Room. » A travers une caméra postée dans un coin de la salle de réunion des Suns, on découvre les conversations tenues par les dirigeants. Le propriétaire Mat Ishbia, le président Josh Bartelstein, le GM James Jones ou encore le nouvel entraineur Mike Budenholzer, y sont notamment présents.

On assiste au-dessous de l’échange avec les Nuggets au soir du premier tour de la Draft. On se souvient que Denver avait récupéré le 22e choix de Phoenix contre le 26e et le 56e choix et deux futurs « second tour » de Draft. Cela avait permis aux Suns de récupérer un second tour de Draft qu’ils avaient perdu pour « tampering » lors de la signature de Drew Eubanks, en début de saison.

Cette immersion filme également l’appel de James Jones pour confirmer la Draft de Ryan Dunn en provenance de Virginia.

Oso Ighodaro plutôt que Bronny James

Lors du deuxième soir de Draft 2024, les Suns étaient finalement montés à la Draft en obtenant d’abord le 51e choix de Draft avant de l’envoyer avec le 56e choix aux Knicks afin de récupérer Oso Ighodaro en 40e position.

Il se disait pourtant que les Suns voulaient récupérer Bronny James lors du second tour. Il faut dire qu’ils étaient la seule franchise à rencontrer le fils de LeBron James, en dehors des Lakers. Peut-être ont-ils fait l’impasse lorsque Rich Paul a appelé les franchises intéressées, les menaçant de faire jouer James en Australie si elles le sélectionnaient.