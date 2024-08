En hommage à son frère, Aaron Gordon change de numéro

Etienne Catalan nous apprend que Aaron Gordon ne portera plus le numéro 50, puisqu’il a prévenu la NBA qu’il porterait désormais le 32. C’est le numéro que portait son regretté frère, décédé en mai dans un accident de la route, et ce numéro n’était plus porté aux Nuggets depuis le départ de Jeff Green l’été dernier.

Depuis le décès de son grand frère, l’ailier-fort des Nuggets a simplement posté un message sur les réseaux sociaux : « Big bruh lives thru me « . Sur Instagram, Gordon a accompagné de photos où on le voit se faire tatouer un visage de gorille sur le torse avec les initiales de son frère.

Passé par la France, mais aussi l’Ukraine, le Portugal ou encore le Japon, Drew Gordon est mort à l’âge de 33 ans dans un accident de voiture sur une route de Portland. Le grand-frère d’Aaron Gordon était Drew était marié et papa de trois enfants, et les Nuggets lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

« La franchise des Nuggets est anéantie d’apprendre le décès tragique de Drew Gordon. Drew était beaucoup trop jeune pour quitter ce monde, mais son héritage perdurera pour toujours à travers ses trois beaux enfants et tous ses proches. Nos pensées vont à Aaron et la famille Gordon pendant cette période extrêmement difficile. »