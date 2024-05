Décès de Drew Gordon, le grand frère d’Aaron Gordon

Passé par la France, mais aussi l’Ukraine, le Portugal ou encore le Japon, Drew Gordon est mort à l’âge de 33 ans dans un accident de voiture sur une route de Portland. Grand-frère d’Aaron Gordon, Drew était marié et papa de trois enfants, et les Nuggets lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

« La franchise des Nuggets est anéantie d’apprendre le décès tragique de Drew Gordon. Drew était beaucoup trop jeune pour quitter ce monde, mais son héritage perdurera pour toujours à travers ses trois beaux enfants et tous ses proches. Nos pensées vont à Aaron et la famille Gordon pendant cette période extrêmement difficile. »

Star au lycée, le grand-frère d’Aaron avait effectué sa carrière universitaire à UCLA puis New Mexico. Non drafté, il avait joué neuf matches aux Sixers, avant de parcourir le monde pendant une dizaine d’années. Il commence par la Serbie, puis part en Italie. On le croise en France en 2016 où il décroche une sélection All-Star avec Châlons-en-Champagne. Puis, il poursuit sa carrière en Lituanie, en Russie, en Ukraine, avant un dernier arrêt au Japon l’année dernière.