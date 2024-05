Chez les Nuggets, Aaron Gordon n’est plus le bienvenu aux repas d’équipe

Menés 0-2, après deux revers à domicile, les Nuggets n’en menaient pas large il y a une semaine. Certains consultants les avaient même déjà enterrés alors que les Wolves semblaient foncer vers une finale de conférence. Et puis, les champions NBA ont retrouvé leur basket en trouvant des réponses à la défense adverse, et les voilà qui restent sur trois victoires de suite avec un Nikola Jokic qui justifie son 3e trophée de MVP.

Que s’est-il passé pour que les Nuggets retrouvent leur allant et leur confiance ? Comme souvent, c’est une réunion entre joueurs qui a aidé à provoquer un déclic. Ou plutôt un repas, à l’initiative de Deandre Jordan. C’était déjà lui qui avait demandé à Mike Malone de partager cette compilation des critiques émises par des consultants renommés lorsque les Wolves menaient 2-0.

« On a simplement regardé le Game 4 entre les Knicks et les Pacers », se souvient Reggie Jackson, à propos de ce diner dans un restaurant de Minneapolis. « Quelques-uns ont bu un verre de vin. Nous discutions simplement et franchement, et la conversation était drôle et plaisante. Tout le monde était détendu. Tout le monde a cessé d’être si tendu sur la nécessité de gagner ou d’être parfait. Je crois qu’on se prenait trop la tête, sur tout. C’était simplement bien pour nous d’être ensemble et enfin de souffler. Nous avions besoin d’être ensemble. Nous savions ce que nous devions faire et nous savions que nous avions quelque chose à accomplir. Mais il était temps entre les matches de souffler, de se détendre et de parler de la vie. Cela a vraiment été utile. »

Détendus, les Nuggets ont retrouvé leur basket

Un repas que Aaron Gordon a loupé, pour une raison qu’on ignore, mais comme l’équipe reste sur trois victoires de suite, l’ailier-fort n’est, par superstition, plus le bienvenu aux repas collectifs !

« Désolé mon pote, on se revoit au prochain tour ! On t’apportera des plats à emporter » a lancé Deandre Jordan à son coéquipier après la victoire dans la 5e manche.

Plus sérieusement, l’ailier fort a haussé son niveau de jeu depuis que la série est passée par Minneapolis puisqu’il tourne à 19.7 points de moyenne sur les trois derniers matches. Déjà décisif face aux Lakers, l’ancien dunkeur du Magic est le symbole de cet effectif qui a trouvé de l’allant et de la décontraction.

« Avant le Game 3, on était tendus, et depuis le début » confirme Reggie Jackson. « On était heureux d’avoir bien géré la série face aux Lakers, mais on n’avait pas joué notre meilleur basket. On pouvait voir qu’il y avait trop de tension. Avant le Game 1 face aux Wolves, on s’est dit qu’il fallait gagner, mais nous n’étions pas du tout nous-mêmes. Dans le Game 2, on prend une fessée, et c’était pareil ».